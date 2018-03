Von Tanja Radan

Buchen. Die Fachwerkstadt Buchen liegt im Herzen des "Madonnenländchens". In Odenwald und Bauland grüßen zahlreiche religiöse Kleindenkmale den Wanderer. Wer die Bildstöcke erkunden möchte, kann dies im Rahmen einer leichten Wanderung tun, die von Buchen in das malerische Hollerbach führt.

Die Strecke ist neun Kilometer lang und kann von Radfahrern gut befahren werden. Ausgangspunkt ist der "Platz am Bild", den die Buchener Mariensäule ziert. "Das Bild" ist das heimliche Wahrzeichen des Madonnenlandes. 1754, während der Pestzeit, errichteten die Buchener die Mariensäule zum Schutz gegen die drohende Seuchengefahr. Die überlebensgroße Skulptur trägt eine dreigeteilte Krone, da Maria als Patronin Frankens verehrt wurde - bis ins Jahr 1821 gehörte Buchen zum Bistum Würzburg.

Der Wanderweg führt von der Amtsstraße Richtung Süden zur Schüttstraße, wo bei der Morrebrücke die steinerne Figur des Brückenheiligen Johannes von Nepomuk wartet. Der Schutzpatron der Schiffer und Flößer wurde von der Prager Karlsbrücke in die Moldau geworfen. Der Grund: Er wahrte das Beichtgeheimnis der Königin Sophie gegenüber ihrem Gatten König Wenzel IV. Er gilt als Märtyrer, und Gläubige wenden sich bei Bedrohungen durch Wasser an ihn.

Wenige Meter weiter steht der "Kreuzschlepper", ein herausragendes Werk der Bildhauerkunst. Die 1608 filigran gemeißelte Figur wird dem Renaissancebildhauer Michael Junker zugeordnet, der einer Miltenberger Künstlerfamilie entstammt.

Von der Verkehrsinsel führt der Weg in die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße, weiter geht es entlang der Hollerbacher Straße. Auf einem Privatgrundstück versteckt sich ein Bildstock aus dem Jahre 1740, der heute von Siedlungsfläche umschlossen ist. Noch vor 20 Jahren stand er außerhalb des Stadtgebiets und markierte die Abzweigung des Limbacher Wegs nach Hollerbach ...

Der Wanderweg verlässt nun linker Hand die Hollerbacher Straße und führt an den Aussiedlerhöfen vorbei. Weiter geht es auf dem Limbacher Weg.

In dieser Gegend verlaufen alte Pilgerpfade, die von Bildstöcken gesäumt werden und an Generationen von Gläubigen erinnern, die anstrengende Fußwallfahrten auf sich nahmen. Der Wallfahrtsweg, der nach Walldürn führt, wird auch heute noch begangen.

Zwischen den Aussiedlerhöfen versteckt sich ein urtümlicher Bildstock aus dem Jahre 1699. Außerhalb der Stadt errichtet, sollte er vor Krankheit, Seuchen und Unwetter schützen.

Der Limbacher Weg führt durch Felder, die in einen kühlen, schattigen Wald übergehen. Auf dem Wanderweg wechseln sich Licht- und Schattenspiele ab, außer Vogelstimmen und summenden Bienen ist nichts zu hören. Der Wald lichtet sich und geht in Offenland über.

Hinter einer Anhöhe befindet sich zwischen zwei Kastanien der Bildstock der "Heiligen Familie", der erst vor wenigen Jahren auf Initiative einer Wallfahrergruppe von Bildhauer Elmar Göbel errichtet wurde. Das Kleindenkmal weist auf das Blutwunder zu Walldürn hin. Etwa 250 Jahre lang stand an dieser Stelle des Wallfahrtsweges der "alte" Bildstock der "Heiligen Familie", der in den 1980er Jahren gestohlen wurde.

Der Weg führt hinunter ins Hollerbachtal und über eine kleine Brücke in das Dorf hinein. Rund um die Holunderstraße sind gleich sieben Kleindenkmale zu finden. Die meisten wurden zwischen 1627 und 1773 errichtet und sind an menschliches Leid gekoppelt: Fast alle Bildstöcke wurden zu Ehren verstorbener Familienmitglieder oder für Unfallopfer errichtet. Sie sind steinerne Bitten um Kindersegen und ermahnen zum rechten Handeln. Immer wieder taucht das Motiv des "Heiligen Blutes" auf.

In der Nähe der Hollerbacher Kirche befindet sich das Steinkreuz, das vermutlich aus dem 16. oder 17. Jahrhundert stammt. Es gibt keinerlei Inschrift. Um das Steinkreuz rankt sich folgende Sage: Am Wendelinustag stritten sich drei Schäfer und stachen aufeinander ein. Einer starb in Hollerbach, der Zweite bei Unterneudorf und der Dritte in Rumpfen. An diese unglücklichen Schäfer erinnern nun das Steinkreuz, das Unterneudorfer Kreuz und die Rumpfener Schäferskreuze.

Direkt neben der Hollerbacher Kirche ist das Missionskreuz von 1911 zu finden. In dieser Zeit wurde in den Gemeinden das christliche Leben durch intensive Gebetswochen erneuert. Als Zeichen der Erneuerung wurde das Hochkreuz errichtet.

Der letzte Hollerbacher Bildstock wurde übrigens 1995 errichtet. Das "Madonnenländchen" wird seinem Namen also auch heute gerecht.

Durch die idyllische Tallandschaft des Hollerbachs führt der Wanderweg wieder nach Buchen. Nach der Durchwanderung des Morretals warten zwei weitere Bildstöcke auf den Wanderer: Die "Strahlenkranzmadonna" von 1786, die sich in der Nähe des Wohnmobilhafens befindet und der "Kreuckler-Bildstock" von 1698, der beim Café Waldeck zu finden ist. Um jenen rankt sich folgende Sage: Einst sei in der Nähe des Bildstocks oft ein Irrlicht - also eine verwunschene Seele - gesehen worden. Diese gehörte einem bösen Knecht, der im Zorn ein Kruzifix aus dem Fenster geworfen hatte und somit nach dem Tod keine Ruhe finden konnte.

Info: Diese und weitere interessante Wanderstrecken rund um die Stadt Buchen und ihre Stadtteile werden im Wanderführer "WANDERBUCHen" vorgestellt, ISBN: 978-3-923699-27-8.