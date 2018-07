So wie Taranom, Leonie und Kimberly beteiligen sich viele Kinder am Gewinnspiel der Stadtbibliothek.

Zum "Welttag des Buches" besuchte die Klasse 3 b der Walldürner Grundschule die Stadtbibliothek - Bücherei feiert 40. Geburtstag

Von Rüdiger Busch

Walldürn. "Ein gutes Buch entführt in eine neue und spannende Welt, und es erweitert den Horizont", schwärmt Sonja Schirmer. Die Leiterin der Walldürner Stadtbibliothek weiß, wie wichtig es ist, Kinder schon früh für das Lesen zu begeistern - denn dann kann daraus eine lebenslange, erfüllende Verbindung entstehen. Anlässlich des heutigen "Welttag des Buches" haben wir einen Besuch der Klasse 3 b der Walldürner Grundschule in der Stadtbibliothek begleitet, der beste Werbung für das Lesen darstellte.

"Kinder sind unsere größte Lesergruppe", weiß Sonja Schirmer. "Mit dem Schnuller im Mund und dem Kuscheltier im Arm suchen schon die Kleinsten bei uns zielgerichtet ihre Lieblingsbücher aus." Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Karin Hennige und Ulrike Wüst sorgt Sonja Schirmer dafür, dass den Lesern jeder Altersstufe immer eine reichhaltige und aktuelle Auswahl an Titeln zur Verfügung steht.

"Am schönsten ist es, wenn sich in der Kinder- und Jugendabteilung einige junge Leser in die gemütliche Sitzecke gekuschelt haben und in aller Ruhe ihre Lektüre genießen." Entsprechend gut bestückt ist die Bibliothek mit Kinderbüchern. Favoriten sind hier die Reihen "Gregs Tagebuch", "Beast Quest" oder "Lotta-Leben". Bei den Erwachsenen sind Krimis und historische Romane besonders stark nachgefragt. Wird ein Titelgewünscht, den die Bibliothek nicht im Bestand hat, versuchen die engagierten Mitarbeiterinnen, diesen zu besorgen.

Mit berechtigtem Stolz verweisen Sonja Schirmer und Karin Hennige auf einige Neuerungen, die dazu beitragen, die Attraktivität der Bücherei, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, weiter zu steigern. So gibt es neuerdings auch Zeitschriften im Angebot, und eine gemütliche Leseecke lädt zum Schmökern und zum Austausch über Bücher ein. Der Gesprächsstoff geht dabei garantiert nicht aus, schließlich umfasst der Bestand mehr als 10 000 Medien, ohne die gut 2000 Exemplare, die wegen mangelnder Aktualität bzw. Überalterung gerade aussortiert worden sind. Zug um Zug werden dafür neue Medien angeschafft. Im Jubiläumsjahr kommen noch jeweils ca.150 Hörbücher für Kinder und für Erwachsene dazu.

Doch wie wird ein Kind zur Leseratte? "Entscheidend ist das Elternhaus", weiß Karin Hennige. Wie in allen Bereichen der Erziehung sind Eltern hier Vorbilder. Wird zu Hause gelesen und vorgelesen, überträgt sich das Interesse am Buch häufig auf die Kinder. "Die Zeit, die Eltern für das Vorlesen aufwenden, ist keine vergeudete Zeit, sondern ein Geschenk an sich selbst und an das Kind", ergänzt Sonja Schirmer.

Wie schnell sich Kinder für das Buch begeistern lassen, zeigt sich kurz darauf: Drei Stationen warten auf die 21 Schüler der Klasse 3 b und ihre Deutschlehrerin Kathrin von Broich. An der ersten wird den Schülern eine Geschichte in Form eines Erzähltheaters näher gebracht. Die zweite Gruppe liest sich derweil abwechselnd aus dem spannenden Buch "Das rätselhafte Hausgespenst" von Manfred Mai vor. An der dritten Station dürfen die Kinder ihren Handabdruck ausschneiden und darauf den Titel ihres Lieblingsbuchs schreiben. Damit beteiligen sie sich an einem Gewinnspiel der Stadtbibliothek zum Jubiläum: Aus den ausgeschnittenen Hände werden am Blumen- und Lichterfest die Gewinner gezogen. Zu gewinnen gibt es - natürlich - Buchpreise.

Als alle Gruppen die drei Stationen absolviert haben, geht es in die Kinder- und Jugendbuchecke: Bei der Vorstellung ihrer persönlichen Lieblingsbücher zeigen einige der Schüler, mit wie viel Begeisterung sie Bücher lesen, und wie viel Leidenschaft sie dafür entwickeln. Das sind diese besonderen Momente, die Sonja Schirmer und Karin Hennige zeigen, wie erfüllend und wichtig ihre tägliche Arbeit ist.