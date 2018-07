Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb/wbo) "Ich habe auch so angefangen", sagt Geschäftsführer Uwe Weiss lächelnd. Glänzende Perspektiven also für die Zwillinge Lars und Marius Neureuther aus Bödigheim, die gerade dabei sind, Steuerungen für Rundtischantriebe zu montieren. Die beiden 13-Jährigen arbeiteten am Mittwoch im Rahmen der Aktion "Mitmachen Ehrensache" einen Tag lang für den guten Zweck und hatten sich die Weiss GmbH aus Buchen, die seit 1967 auf die Herstellung und Entwicklung von Komponenten für die Automatisierungstechnik spezialisiert ist, als ihren Arbeitgeber "ausgesucht".

An der landesweiten Aktion zum "Internationalen Tag des Ehrenamts" nahmen rund 10.000 Mädchen und Jungen teil. Im Neckar-Odenwald-Kreis waren es etwa 300 Freiwillige, und damit wiederum ein respektables Ergebnis wie Elisabeth Ehret vom Fachbereich Jugendhilfe des Landratsamtes deutlich macht.

Die Schüler ab Klasse 7 jobben einen Tag lang für den guten Zweck. Der Lohn, den sie mit ihrer Arbeit verdienen, wird der Schüler an den Jugendfonds des Landkreises. Dieser fördert und unterstützt Projekte von und mit Jugendlichen. Die Arbeit der freiwilligen "Mitmacher" kommt also anderen Jugendlichen zugute. Im letzten Jahr wurden auf diese Weise stolze 7200 Euro erwirtschaftet, ein Rekordergebnis.

Ein Schwerpunkt der Aktion war die Werkrealschule in Limbach, die sich zum dritten Mal mit zahlreichen Schülern beteiligte, wie Rektorin Martina Meixner stolz anmerkte. Die Schüler sammelten Müll, kehrten das Schulhaus und verkauften Weihnachtssterne. Weitere Einsatzorte waren die Gärtnerei Bopp und das Seniorenzentrum Katharina von Hohenstadt. Schirmherr Oliver Caruso, Jugendreferent Rainer Wirth und Bürgermeister Bruno Stipp überzeugten sich bei einem Vor-Ort-Termin von der Einsatzbereitschaft der Schüler.

"Es macht mir viel Spaß, und es ist sehr interessant, in die Arbeitswelt reinzuschnuppern", erklärt Lars Neureuther. Aus Interesse am Berufsleben haben die Zwillinge ihre Mutter gefragt, die seit fünf Jahren bei der Firma Weiss arbeitet, ob sich ihr Arbeitgeber an der Aktion beteiligen würde. "Wir haben sofort ,Ja' gesagt", berichtet Uwe Weiss. "Es ist eine tolle Sache, wenn junge Leute die Firma kennenlernen, und für uns ist es eine schöne Möglichkeit, die Türen für die nächste Generation zu öffnen."

Die Firma Weiss zählt 250 Beschäftigte und weist eine hohe Ausbildungsquote auf: "Diese möchten wir aber noch weiter ausbauen", verdeutlicht der Geschäftsführer und verweist auf den drohenden Fachkräftemangel, der die angestrebte Expansion des Unternehmens bremsen könnte. Die Kräfte selbst auszubilden, ist hier das richtige Rezept.

Eine Aktion wie "Mitmachen Ehrensache" kann also auch den Grundstein für den späteren Berufsweg legen. Einblick in die Arbeitswelt nehmen, damit anderen helfen und gleichzeitig noch einen Tag schulfrei zu haben, das hat auch die 14-jährige Lea Willer aus Höpfingen bewogen, sich zu beteiligen.

"Ich habe in der Schule davon erfahren und war sofort interessiert." Durch ihren Vater knüpfte sie Kontakt zu Achim und Anja Schaborak, die in Höpfingen ein Elektro-Fachgeschäft mit Poststelle betreiben. "Wir waren sofort bereit, Lea für einen Tag bei uns mitarbeiten zu lassen", sagt Achim Schaborak.

Und so darf die 14-Jährige die Kunden am Postschalter bedienen und den Chef auch bei einem Außentermin bei einem Kunden begleiten. Nur bei der Lotto-Annahme darf sie nicht helfen: "Das geht erst ab 18", klärt Anja Schaborak auf. Dies spielt aber keine Rolle, denn auch so gab es gestern beim "Tag des Ehrenamts" nur Gewinner.