Rosenberg. (F) Anstelle der alljährlichen Waldbegehung ging der Rosenberger Gemeinderat in diesem Jahr einen neuen Weg und besichtigte das Sägewerk Ühlein in Seckach, wo es für die Räte äußerst interessante Informationen zum Thema "Holz und die weitere Verarbeitung" gab. In der anschließenden Gemeinderatssitzung im Sportheim des TSV Rosenberg befasste sich der Rat mit dem Abschluss der Forstwirtschaftsjahre 2011, in dem ein Überschuss von rund 47 000 Euro erzielt wurde. Auch im Jahre 2012 wird man mit einem Überschuss von knapp 40 000 Euro abschließen. Der vorgelegte Forstwirtschaftsplan 2013, der in der Planung eine Gesamtnutzung von rund 5 100 Festmeter Holzeinschlag vorsieht, wurde einstimmig genehmigt. Bürgermeister Baar freute sich, dass mit den erzielten Holzpreisen "alles optimal gelaufen sei", wofür er sich bei der Forstbetriebsleitung Adelsheim besonders bedankte. Die Brennholzpreise bleiben auf dem Vorjahresniveau und werden im Forstjahr 2013 nicht erhöht.

Nach der Begrüßung im Rathaus fuhr man zum Sägewerk Ühlein, wo die Räte von Johann Müller vom Landesschulzentrum für Umwelterziehung beim Regierungspräsidium Karlsruhe und Seniorchef Karl Ühlein erwartet wurden.

Bürgermeister Gerhard Baar zeigte sich dankbar, dass man einmal vor Ort sehen könne, wie das aus dem Gemeindewald eingeschlagenen Holz weiterverarbeitet wird. Markus Volk, Büroleiter der Forstbetriebsgemeinschaft Adelsheim, nannte es eine "gute Idee" des Gemeinderates, das Ende der Wertschöpfungskette vom eingeschlagenen Holz anzusehen. In Sachen Holz sei das Sägewerk Ühlein ein starker, kompetenter und verlässlicher Partner in der Region, der viel Holz aus den Gemeinden abnehme. Auch hier habe der Strukturwandel seine Spuren hinterlassen. Das gemeinsame Ziel bleibe jedoch, dass das Produkt Holz zeitgemäß bleibe.

Insgesamt werden in diesen modernsten Sägewerk in Europa alljährlich rund 50 000 Festmeter Holz geschnitten, in der Hauptsache Weichholz wie Fichte, Kiefer und Douglasien. Die Produkte, die zu 30 bis 50 Prozent aus heimischen Wäldern komme, werden, wie Seniorchef Karl Ühlein sagte, in "alle Welt" exportiert, sogar bis nach Fernost.

Johann Müller übernahm dann die Führung durch das Werksgelände und gab ausreichende Informationen über die Entstehung der Firma sowie den gesamten Betriebsablauf. Als Ölmühle im Jahre 1735 gegründet, ging der Betrieb im Jahre 1854 in den Besitz der Firma Ühlein über, die einen stetigen Ausbau des zertifizierten Sägewerkes bis auf den modernsten Stand von heute vornahm. Das verarbeitete Holz werde aus dem Umkreis von 80 Kilometern angefahren. Der Betrieb ist in drei Bereiche gegliedert: Den Rundholzplatz mit Annahme, die Sägehalle mit vollautomatischer Einrichtung sowie Lagerung und Versand.

In Deutschland, so Müller, ein profunder Kenner der Materie, hingen eine Million Arbeitsplätze an der Holzwirtschaft, und der Umsatz betrage insgesamt 14 Milliarden Euro. Er betonte weiter, dass Holz vielseitig verwendbar und ein Geschenk der Natur sei.

Hiervon konnten sich auch die Gemeinderäte aus Rosenberg überzeugen und kehrten beeindruckt ins Sportheim des TSV zurück, wo in der anschließenden Gemeinderatssitzung der Vollzug des Forstwirtschaftsjahres 2011 mit einem Betriebsergebnis von rund 47 000 Euro einstimmig zur Kenntnis genommen wurden.

Der Leiter des Forstreviers Rosenberg, Christof Hilgers, gab hierzu die entsprechenden Erläuterungen. Nach der mit Stand vom 1. Oktober vorliegenden Prognose wird auch im Forstjahr 2012 mit einem Überschuss von 40 000 Euro gerechnet.

Bürgermeister Baar nannte das Ergebnis "höchst erfreulich" und dankte den Forstleuten für die gute Arbeit.

Die Planungen für das neue Forstjahr erläuterte Oberforstrat Martin Hochstein, der betonte, dass mit einem Rückgang der Holzpreise im nächsten Jahr zu rechnen sei. Wie weit es aber abwärts gehe, so Hochstein, wisse man nicht. Es sei aber keine "Holzkrise" in Sicht. Die derzeit erzielten Holzpreise seien immer noch gut. Beim Export von Buchenstammholz nach China herrsche allerdings momentan eine große Unsicherheit.

Der Forstwirtschaftsplan 2013 sieht in der Gesamtnutzung 5 100 Festmeter Holzeinschlag vor. Da sich die Absatzmöglichkeiten, so Hochstein weiter, für das Holz eintrüben werden, wurde hier nur mit einem knappen Einnahmenüberschuss von rund 43 000 Euro kalkuliert.

Ohne Diskussion wurde der Forstbetriebsplan 2013 einstimmig genehmigt. Nachdem man im vergangenen Jahr die Holzpreise in der Gemeinde erhöht hatte, wurde von einer erneuten Preiserhöhung abgesehen. Die Preise sind wie folgt: Bürgerholz 40 Euro pro Festmeter, Buchen-Ster, Eichen-Ster und Ster gemischt jeweils 60 Euro pro Festmeter, Buchen und Eichen lang jeweils 55 Euro pro Festmeter. Für stehender Schlagraum werden pro Festmeter 20 bis 25 Euro und für liegenden Schlagraum acht bis zwölf Euro pro Festmeter berechnet. Auch dieser Vorschlag wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt.

Abschließend informierte Bürgermeister Baar noch, dass für den ausgeschiedenen Forstwirt Fritz Graser (Sindolsheim), der sich in Altersteilzeit befindet, mit Siegfried Ambros ein neuer Waldarbeiter eingestellt wurde.