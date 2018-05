Neckar-Odenwald-Kreis. Erfreuliche Zahlen meldet die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim im jüngsten Arbeitsmarktbericht für die Region. "Die Zahl der Arbeitslosen hat erstmals seit fünf Jahren die 10.000 er-Marke unterschritten und liegt rekordverdächtig niedrig im vierstelligen Bereich. Ein Beleg für die gute Grundverfassung der Wirtschaft im Agenturbezirk", freut sich die Leiterin der Agentur für Arbeit, Thekla Schlör, über die aktuellen Arbeitsmarktzahlen.

Es waren im Agenturbezirk im Juni 9 916 Menschen arbeitslos gemeldet, 162 Personen oder 1,6 Prozent weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg liegt bei 3,4 Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt sie bei 3,5 Prozent, im Vormonat war sie noch leicht höher bei 3,6 Prozent.

Im Juni waren 6 841 freie Stellen gemeldet, 91 mehr als im Vormonat (das ist ein Plus von 1,3 Prozent) und 965 mehr als im Juni 2016 (plus 16,4 Prozent). Arbeitgeber haben der Arbeitsagentur in diesem Monat 1 759 neue Stellen gemeldet. Die große Zahl an freien Stellen zeige, wie dringend Mitarbeiter gebraucht würden. Hinzu käme, dass die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze steige und vielen Betrieben der Nachwuchs fehle. "Mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man das Fundament, auf das sich aufbauen lässt. Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind in nahezu allen Branchen hervorragend - auch noch für dieses Jahr", sagt die Agenturleiterin und ergänzt: "Unsere Berufsberater bieten deshalb allen, die jetzt ihre berufliche Zukunft anpacken möchten, kurzfristige Gesprächstermine an. Kein Jugendlicher soll ohne Angebot in die Ferien gehen. Einfach melden", so der Tipp von Agenturleiterin Thekla Schlör.

Im Neckar-Odenwald-Kreis waren im Juni 2 785 Menschen arbeitslos gemeldet, 70 weniger als im Vormonat - das entspricht einem Minus von 2,5 Prozent, vier mehr als im Vorjahresmonat (plus 0,1 Prozent). Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,6 Prozent). 598 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 659 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 225 Stellenangebote gemeldet (Juni 2016: 274). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1029; 2,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Quote im Main-Tauber-Kreis beträgt 2,9 Prozent (Vormonat 2,9 Prozent). Im Juni waren 2 172 Menschen arbeitslos gemeldet, 16 weniger als im Vormonat (Minus 0,7 Prozent), 99 weniger als im Juni 2016 (Minus 4,4 Prozent). 543 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 555 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 598 Stellenangebote gemeldet (Juni 2016: 574). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2331, 18,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im Juni 1 332 Arbeitslose registriert (Mai: 1313). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1453 Arbeitslose (Mai: 1542).

Von den 2 172 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 1 160 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (im Mai: 1151). Bei den Geschäftsstellen der Agentur im Nachbarlandkreis waren 1 012 Arbeitslose registriert (Mai: 1037).

Bis Ende Juni wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5 435 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2,2 Prozent. 3 631 Bewerber für einen Ausbildungsplatz sind im Juni gemeldet, 14 oder 0,4 Prozent weniger als im Juni 2016. Rein rechnerisch kommen damit auf einen Bewerber 1,5 Ausbildungsstellen.