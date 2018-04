Odenwald/Tauber. (aa) Im September ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Tauberbischofsheimer Arbeitsagentur im Vergleich zum Vormonat um 384 auf 5380 gesunken. Die Arbeitslosenquote ging um 0,3 Prozentpunkte zurück und liegt wie auch im September des Vorjahres bei 3,6 Prozent. Die durchschnittliche Quote in Baden-Württemberg liegt bei 3,9 (Vormonat 4,1) Prozent.

"Wie erwartet, ist die Zahl der Arbeitslosen im September wieder gesunken. Nach dem Ende der Betriebsferien stellen die Firmen wieder verstärkt ein. Auch haben die betrieblichen und schulischen Ausbildungen begonnen, so dass, wie im September üblich, vor allem junge Menschen unter 25 Jahren jetzt auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten", erläutert Guido Rebstock, Leiter der Arbeitsagentur.

Der Anteil der Arbeitslosen insgesamt aus dem Bereich des Arbeitslosengeldes I liegt bei 46,5 Prozent (Vormonat 48,4 Prozent), aus dem Bereich der Grundsicherung bei 53,5 Prozent (Vormonat 51,6 Prozent).

Im Main-Tauber-Kreis ist die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gesunken (Vorjahr 3,3). Zum Stichtag waren 2384 Menschen arbeitslos gemeldet, 190 weniger als im August (Vorjahr 2396).

Diese verteilten sich auf die drei Geschäftsstellenbezirke im Main-Tauber-Kreis wie folgt: Hauptagentur Tauberbischofsheim 880 Arbeitslose bei einer Quote von 2,9 Prozent (Vormonat 3,2), Geschäftsstelle Bad Mergentheim 754 Arbeitslose bei einer Quote von 3,1 Prozent (Vormonat 3,4) und Geschäftsstelle Wertheim 750 Arbeitslose, die einer Quote von 4,2 Prozent entsprechen (Vormonat 4,3).

Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent gefallen (Vorjahr 3,9). Zum Stichtag waren 2996 Menschen arbeitslos gemeldet, 194 weniger als im August (Vorjahr 3002).

In der Geschäftsstelle Mosbach waren bei einer Quote von 3,9 Prozent (Vormonat 4,1) 1626 Menschen arbeitslos gemeldet, in Buchen bei einer Quote von 3,9 Prozent (Vormonat 4,2) 1370 Arbeitslose.

Ein Blick auf die Zu- und Abgangsdaten zeigt die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. 1499 Menschen haben sich neu arbeitslos gemeldet, 1876 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe und Verwaltungen zeigt sich an der Entwicklung der gemeldeten Arbeitsstellen.

Im September meldeten die Be-triebe den Mitarbeitern des Arbeitgeberservices 729 neue Arbeitsstellen (34 mehr als im August). 744 Angebote konnten abgeschlossen werden. Dies sind 103 weniger als im Vormonat.

Die Zahl der zu besetzenden Arbeitsstellen insgesamt ist im Vergleich zum August 2012 nahezu unverändert (minus eine Stelle): Der Bestand an offenen Stellen lag im September bei 2289, davon entfielen auf den Main-Tauber-Kreis 1511 (im August 1564) und auf den Neckar-Odenwald-Kreis 778 Stellen (im August 726).