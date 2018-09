Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis. Die Versprechungen der Verantwortlichen sind eindeutig: Die Pressemitteilung, die zusichert, dass sich für die Arbeitssuchenden nichts ändert, ist noch kein halbes Jahr alt. Gleichwohl hat der Geschäftsführer der im Oktober fusionierten Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Guido Rebstock, Buchens Bürgermeister Roland Burger nunmehr darüber informiert, dass Menschen, die arbeitslos werden, die eine neue Stelle suchen oder auch Schüler, die eine persönliche Beratung wünschen, sich für ihren Erstkontakt nicht mehr persönlich an die Arbeitsagentur-Geschäftsstellen in Buchen, Bad Mergentheim und Wertheim werden wenden können.

Das soll künftig nur noch in Tauberbischofsheim und Mosbach oder über das Internet möglich sein. Die von der Arbeitsagentur ab Januar 2013 geplante Änderung straft Erklärungen der jüngeren Vergangenheit Lügen.

Bürgermeister Roland Burger und seine Oberbürgermeisterkollegen aus Bad Mergentheim, Udo Glatthaar, sowie Stefan Mikulicz, Wertheim, sind sich deshalb darüber einig, dass sie bei den Verantwortlichen die Einhaltung der gegebenen Versprechen gemeinsam einfordern werden. Sie haben dazu auch den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Alois Gerig, sowie die Landräte Dr. Achim Brötel und Reinhard Frank um ihre Unterstützung gebeten. Vor allem, weil sie in der beabsichtigten Maßnahme einen ersten Schritt zu einem "Sterben auf Raten" der dezentralen Dienstleistungsstruktur der Arbeitsagentur sehen.

Geschäftsführer Guido Rebstock hat die angekündigten Einschränkungen mit einem Mangel an Personal begründet. "Was nutzt eine Agentur vor Ort, an die man sich wegen Personalmangel nicht mehr wenden kann?", fragt Bürgermeister Roland Burger. Deshalb wird er mit seinen Kollegen aus Bad Mergentheim und Wertheim gemeinsam dafür kämpfen, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist. Insbesondere deshalb, weil die personelle Einschränkung eine weitere Schwächung der dezentralen öffentlichen Servicestruktur und ein Ausbluten des ländlichen Raumes bedeuten würde.

Die Bürgermeister sind sich einig: Eine Maßnahme, die man sich im Ballungsraum nie trauen würde, kann auch in den ländlich geprägten Mittelzentren Buchen, Bad Mergentheim und Wertheim nicht akzeptiert werden, weil sie die Dienstleistungsfunktion für die gesamten von dort versorgten Mittelbereiche einschränken würde.

Die Bürgermeister fordern von der Bundesagentur für Arbeit deshalb, dass die Personalbemessung der Arbeitsagentur den besonderen Verhältnissen im ländlichen Raum Rechnung tragen muss und die gesamte Dienstleistungspalette vor Ort erhalten bleibt.