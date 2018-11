In die Jahre gekommen ist das Ehrenmal am Triebweg in Hardheim, auch "Ostlandkreuz" genannt. 1952 mithilfe einer großen Spendenaktion errichtet, musste es im Wege der Neutrassierung des Triebwegs in 1981 seinen Standort auf die andere Straßenseite wechseln. Nun hatten sich die Bodenplatten aus Naturstein gelockert und stellen eine Gefahrenquelle dar, weshalb der Bauhof der Gemeinde Hardheim die schadhaften Teile entfernte. Als nächstes wird die Firma Fleck (Tauberbischofsheim) die Randeinfassung des Sockels mit Natursteinen aufbauen und dann wird der Gemeindebauhof die Oberfläche in eigener Regie das Podest herstellen. hs/Foto: H. Sieber