Zahlreiche Läufer aus nah und fern werden auch in diesem Jahr wieder zum Osterburkener Stadtlauf erwartet, der am 28. April zum nunmehr fünften Male und erstmals nicht im Rahmen des Brückenfestes stattfindet. Foto: K. Narloch

Osterburken. (thb) Zum Anziehungspunkt für Sportler aus nah und fern dürfte am Sonntag, 28. April, Osterburken werden, wo der nunmehr fünfte Stadtlauf ausgetragen wird. Veranstalter ist das Team von "Reha fit Bauland", das mit 600 bis 700 teilnehmenden Läufern rechnet. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Am Wettbewerbsprogramm und am Streckenverlauf ändert sich gegenüber dem Vorjahr nichts, allerdings wird der Stadtlauf diesmal nicht im Rahmen des Osterburkener Brückenfestes stattfinden und muss von den Veranstaltern komplett in Eigenregie organisiert werden.

Der Grund: Am Tag des in diesem Jahr früher als sonst stattfindenden Brückenfestes Brückenfestes geht in Heilbronn der bekannte "Tollinger-Lauf" über die Bühne, der viele Sportler anzieht, weshalb sich die Osterburkener Veranstalter entschlossen haben, den Stadtlauf nicht gleichzeitig durchzuführen. Das freilich bedeutet für das "Reha fit"-Team einen enormen zusätzlichen Aufwand. Nicht zuletzt auch wegen der Bewirtung in der Baulandhalle, wo auch die Siegerehrungen stattfinden, werden erheblich mehr Helfer als in den Vorjahren benötigt. An den einzelnen Laufwettbewerben und am Streckenverlauf wird sich nichts ändern. Start und Ziel ist wieder an der Sparkasse in der Friedrichstraße.

Eröffnet wird der Stadtlauf am Sonntag, 28. April, um 10.15 Uhr wie üblich mit dem 300-Meter-Bambinilauf für Kinder von drei bis sieben Jahren. Sofort anschließend geht es weiter mit den jeweils 1,5 Kilometer langen Schülerläufen, die um 10.30 Uhr und um 10.45 Uhr starten. Einen sieben Kilometer lange Tour durch die Natur unternehmen ab 11 Uhr die Nordic Walker. Sportliche Höhepunkte des Tages sind der Staffellauf über zweimal fünf Kilometer, der um 11.25 Uhr beginnt, und der Hauptlauf über zehn Kilometer, für den um 11.30 Uhr der Startschuss fällt.

In den vergangenen Jahren wurden bei den Osterburkener Stadtläufen jeweils rund 600 Starter gezählt, und auch diesmal rechnet man mit einer ähnlich großes Teilnehmerzahl. Der Großteil der Sportler kommt aus der Region, es werden aber auch Anmeldungen aus allen Teilen Deutschlands erwartet. Welche Läufer sich am besten geschlagen haben, wird um 14 Uhr bei der Siegerehrung in der Baulandhalle bekannt gegeben.

Info: Die Voranmeldung läuft noch bis Donnerstag, 25. April, bei Anmeldung bis Donnerstag, 18. April, gibt es gratis ein T-Shirt. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag eine Stunde vor dem jeweiligen Start in der Baulandhalle noch möglich. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Samstag, 27. April, von 13 bis 16 Uhr im "Reha Fit Bauland" oder am Veranstaltungstag ab 8.30 Uhr in der Baulandhalle.