Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. "Das Ziel der Novelle ist, die Strompreisentwicklung und den Ausbau der erneuerbaren Energien in eine gesunde Balance zu bringen", sagte Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG. Das Bundeskabinett hat vor Kurzem einen Gesetzesentwurf beschlossen, über den nun der Bundestag beraten wird. Bevor sich in der nächsten Woche die Parlamentarier in der ersten Lesung damit befassen werden, werden Rufe nach Nachbesserungen laut. Auch aus dem Neckar-Odenwald-Kreis kommt Gegenwind. Alois Gerig hatte zu einem Gespräch mit Experten eingeladen, die sich in der Region für erneuerbare Energien engagieren. Und die teilnehmenden Unternehmer, Landwirte und Bürger sahen Korrekturbedarf bei der Novellierung. In der Folge nahmen Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel (SPD) und Alois Gerig Anregungen und Kritikpunkte mit nach Berlin.

"Mir persönlich geht der Entwurf noch nicht weit genug, ich sehe noch Korrekturbedarf", betonte Gerig. In den Gesetzesberatungen möchte er sich für die Interessen des ländlichen Raums einsetzen. "Dieser Raum hat die Standorte für die Windkraft, Dächer für Solaranlagen und für die Bioenergie die Ressourcen in Feld und Wald - ohne ihn wird die Energiewende nicht gelingen", so Gerig.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz stammte in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2000. Seitdem wurde es mehrfach angepasst. Der Gesetzesentwurf soll bis Ende Juni den Bundestag passieren und im Juli soll im Bundesrat abgestimmt werden. Die Bundesregierung will die EEG-Novelle bis zur Sommerpause unter Dach und Fach haben. Allerdings kündigte Gerig an, dass bei den parlamentarischen Beratungen die Novelle auf den Prüfstand komme: "Wer bereits in erneuerbare Energien investiert hat, muss auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen vertrauen können - rückwirkende Eingriffe in Bestandsanlagen sollten vermieden werden".

Ein für ihn wichtiger Punkt wurde in den Gesetzesentwurf schon aufgenommen. So sollen Anreize gesetzt werden, dass Biogasanlagen flexibel Strom ins Netz einspeisen, um so den schwankenden Strom aus Wind und Sonne auszugleichen. "Flexibilität ist eine Stärke der Bioenergie - wir müssen sie für die Energiewende nutzbar machen", betonte er.

Die Energiewende sei nach seinem Dafürhalten kein Selbstläufer: "Wir dürfen beispielsweise nicht die Landschaft mit Windrädern überfrachten". Die Bedenken der Bürger müssten ernst genommen werden. Daher hatte man sich in den Stadtwerken Walldürn getroffen, um die Reform kritisch unter die Lupe zu nehmen. "Der Meinungsaustausch mit den Experten vor Ort ist mir wichtig, um mich in Berlin für sachgerechte Lösungen einsetzen zu können", erklärte Gerig. Darin war er sich mit seiner Kollegin Dorothee Schlegel einig. "Ich habe heute gut zugehört und viele Argumente mitgenommen, um diese zum Wohle unseres Landkreises und vieler regionaler Betriebe in Berlin einbringen zu können", verdeutlichte Dorothee Schlegel.

Mit der EEG-Novelle soll künftig der Ökostrom-Ausbau gezielter gesteuert werden: Bis 2025 soll der Anteil am Verbrauch auf 40 bis 45 Prozent steigen, bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent. Zudem sieht der Entwurf unter anderem vor, dass neue Biogasanlagen auf 100 Megawatt pro Jahr begrenzt werden sollen. Ferner sollen neue Anlagen vor allem mit Abfall- und Reststoffen betrieben werden. Um die Akzeptanz der Energiewende im ländlichen Raum sicherzustellen, müsse nach Ansicht von Gerig die Wertschöpfung im ländlichen Raum bleiben und den Menschen vor Ort zugute kommen.

Dafür setzt sich auch Landrat Dr. Achim Brötel ein. Er hob die erfolgreiche Entwicklung der Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber hervor. Allerdings sah der Landrat auch einen Korrekturbedarf bei dem Gesetzesentwurf. "Wenn das EEG so beschlossen würde, wie es heute auf dem Tisch liegt, wäre der Windpark in Hettingen nicht gebaut worden - das wurde in dem heutigen Fachgespräch verdeutlicht", betonte Brötel. Daher müsse man sich dafür einsetzen, dass auch künftig solche Anlagen im Landkreis errichtet werden können. Dr. Brötel zeigte sich von dem Politikstil von Dorothee Schlegel und Alois Gerig angetan, die sich über Parteigrenzen hinweg vor Ort informierten, um die Anliegen der Region "einspeisen" zu können.

Markus Günther, Bürgermeister von Walldürn, verwies auf die Bedeutung der erneuerbaren Energien für die Stadt. Danach stellte Landwirt Martin Stolz seine Biogasanlage in Walldürn vor. Abschließend zeigte sich Gerig zuversichtlich, im Gesetzgebungsprozess noch Korrekturen erreichen zu können.