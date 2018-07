Von Tanja Radan

Buchen. Mit dem Schreiben begann sie schon als junges Mädchen: "Ich habe mit zwölf Jahren ein Buch gelesen und war mit dem Schluss der Geschichte total unzufrieden. Also habe ich mich hingesetzt und selbst einen Schluss geschrieben", erinnert sich Karin Kaiser. Und daraufhin nahm sie immer öfter den Stift in die Hand. Sie schrieb kleine Geschichten über den Schulalltag.

Mittlerweile, Jahre später, kann sie auf mehrere veröffentliche Romane, einige Gemeinschaftswerke und Kurzgeschichten stolz sein. Ihren ersten Roman "Vampirherz", eine Fantasy-Geschichte rund um eine Halbvampirin, veröffentlichte sie 2013 in einem kleinen Verlag. Es folgten "Plötzlich Covergirl", "Alicias Traum", das humoristische Buch "High Five", das sie gemeinsam mit befreundeten Autoren geschrieben hat und der Fantasyroman "Metamorphosis - Ein venezianisches Vampirmärchen", der passenderweise dieses Jahr an Halloween erschien.

Die Titel verraten es schon: Karin Kaiser fühlt sich in mehreren Genres zu Hause. "Ich lege mich ungern fest. Mein Lieblingsgenre ist Fantasy, aber ich schreibe auch Liebesgeschichten, Kurzgeschichten für Kinder, Gedichte und Historisches", erzählt die Wahlbuchenerin, die 1996 der Liebe wegen von Schwäbisch Hall nach Buchen zog, wo sie heute mit ihrem Mann und zwei Kindern wohnt und als Übersetzerin für Englisch und Französisch arbeitet. Ursprünglich kommt sie aus Transsilvanien in Rumnänien. "Vielleicht kommt daher mein Faible für Vampirgeschichten", sagt Karin Kaiser und lacht. Sie ist deutschsprachig aufgewachsen und mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen.

Das Schreiben ist für sie momentan eher Hobby als Beruf. "Zum Beruf wird es erst dann, wenn mir irgendwann der ganz große Wurf gelingen sollte", meint sie augenzwinkernd. Dass der Weg für Autoren oft recht steinig ist, weiß sie aus eigener Erfahrung nur zu gut: "Irgendwann habe ich es einfach einmal versucht und meine Manuskripte an verschiedene Verlage geschickt. Als unbekannter Autor hat man da aber kaum eine Chance", denkt sie zurück. "Eines Tages habe ich jedoch im Internet eine Verlegerin gefunden, die für ihren neuen Verlag auf der Suche nach Autoren war. Sie veröffentlichte mein Buch. So ging es los!"

Aktuell schreibt Kaiser an einer Fortsetzung zu "Metamorphosis" und eventuell wird es auch eine Fortsetzung von "Cover Girl" geben. "Es handelt sich aber nicht um Serien", verrät sie, "es wird ein lockerer Verbund von Büchern sein, in denen aus den anderen Romanen bekannte Figuren auftauchen und die voneinander unabhängig gelesen werden können."

Karin Kaiser schreibt täglich. "Und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist." Schreiben ist für sie reines Vergnügen: "Ich schreibe, weil es mir Spaß macht! Es gefällt mir, mich in andere Welten zu begeben, in andere Rollen zu schlüpfen und Ideen auszuarbeiten."

Zu ihren Romanen und Geschichten inspiriert sie der Alltag: Sie sieht ein Bild, hört ein Lied oder die Gespräche von Leuten. "Wenn mich dann eine Idee nicht mehr loslässt, denke ich mir ein Konzept aus und schreibe dann einfach drauf los", sagt Kaiser.

In den Charakteren ihrer Romanpersonen spiegeln sich Eigenschaften realer Personen wieder, die sie im Laufe der Zeit kennengelernt hat und von denen sie sich inspirieren lässt. Sich selbst sieht sie in ihren Romanfiguren weniger.

Und nach wie vor liest sie sehr gerne. "Wenn man selbst schreibt, entwickelt man jedoch einen anderen Blick auf Romane und vergleicht sie mit den eigenen Texten." Sie unterstreicht: "Dabei darf man aber seinen Stil nicht verlieren!"

Auch wenn sie beim Schreiben und Lesen immer wieder in Fantasiewelten eintaucht, hat sie die reale Welt alles andere als vergessen: Mit ihrer schriftstellerischen Arbeit engagiert sie sich auch sozial. Ein Teil ihrer Tantiemen fließt an gemeinnützige Zwecke. Der gesamte Erlös von "High Five" kommt der Flüchtlingshilfe zu.

Und mit den Tantiemen aus "Alicias Traum", erschienen im Karina-Verlag, sowie aus "Jedes Wort ein Atemzug: Winter- und Weihnachtsgeschichten" unterstützt sie Gewaltopfer. Im Buch befinden sich Geschichten von Autoren aus ganz Europa, die sich zu dem Verein "Respekt für Dich - Autoren gegen Gewalt" zusammengeschlossen haben.