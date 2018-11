Buchen. (joc) Eine ganz besondere Atmosphäre mit langer Einkaufsnacht, einer in Lichterglanz gehüllten Innenstadt, bunter Deko, schweren Kürbissen, netten Gespenstern und natürlich als sportlichem Aushängeschild der Buchener Citylauf, das sind die ganz besonderen Momente, die der TSV 1863 Buchen und die Buchener Aktivgemeinschaft Teilnehmern und Besuchern am Donnerstag, 31. Oktober, bieten.

Auch für 2013 haben die beiden Veranstalter, die sich sehr über die gute Zusammenarbeit freuen, unter dem Motto "Halloween" wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das die Bevölkerung in die Innenstadt locken soll. Besonders willkommen sind dabei am schaurig-schönen Halloween-Tag "leibhaftige Gespenster". Für die verkleidete jüngere Generation haben die Buchener Fachgeschäfte wieder süße Überraschungen auf Lager.

Die Buchener Geschäfte haben am 31. Oktober bis 21 Uhr geöffnet. Neben den verlängerten Öffnungszeiten und der mit Lichtern und Deko geschmückten Innenstadt wird aber zusätzlich noch ein interessantes Rahmenprogramm für alle Generationen geboten, bei dem sich natürlich alles um Halloween drehen wird: So gibt es von 15 bis 18 Uhr Kürbisschnitzen für Kinder Die Kürbisse werden von der Aktivgemeinschaft besorgt und für einen kleinen Unkostenbeitrag zur Verfügung gestellt (Schnitzwerkzeug ist selbst mitzubringen). Die geschnitzten Kürbisse können ausgestellt werden.

Ab 18 Uhr findet dann der Wettbewerb "Buchens Kürbiskönig" statt. Dabei wird der schwerste Kürbis gesucht. Die drei schwersten Exemplare werden in Euro aufgewogen und mit Buchener Einkaufsgutscheinen belohnt (Abgabe bis 18 Uhr am Alten Rathaus). Die Prämierung erfolgt dann um 18.30 Uhr.

Für das sportliche Highlight am Halloween-Tag sorgt der TSV 1863 Buchen, der seinen Citylauf jetzt zum zweiten Mal als "Halloween-Lauf" präsentiert. Die Resonanz bei der Premiere im letzten Jahr fiel durchweg positiv aus. Von daher hoffen die Verantwortlichen um den TSV-Vorsitzenden Kurt Bonaszewski und seinen Stellvertreter Manfred Röckel, dass immer mehr Starter und Besucher den gelungenen Mix aus sportlichem Wettstreit und spaßigem Event schätzen lernen. So verliehen viele als Hexen und Geister kostümierten Läufer der Veranstaltung im letzten Jahr eine ganz besondere Note. Erste Früchte trägt das Engagement der Verantwortlichen bereits. Das Burghardt-Gymnasium Buchen hat allein schon 50 Teilnehmer gemeldet. dass der Verein beim Citylauf sein Augenmerk auf die jüngere und jüngste Generation legt, wird auch an der Tatsache deutlich, dass man einen Sonderpreis ausgelobt hat für die drei Kindergärten mit den meisten teilnehmenden Kindern. Sie erhalten Geldpreise von 50 bis 150 Euro.

Der Stadtlauf wird auch 2013 wieder organisiert von den Abteilungen Leichtathletik, Handball und Schwimmen/Triathlon des TSV 1863 Buchen.

Die Strecke führt durch die Buchener Innenstadt. Start und Ziel ist am Schuh- und Sporthaus Haag in der Kellereistraße. Die 1,1 Kilometer lange Runde, die in den einzelnen Disziplinen unterschiedlich oft zu absolvieren ist, führt entlang des Stadtgrabens, über den Lohplatz zur ehemaligen Synagoge und zurück durch Vorstadtstraße und Stadttor. Und dabei wird ganz viel Wert auf eine besondere Atmosphäre gelegt. Ein Lauf durch die in Lichter gehüllte Innenstadt ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Gestartet wird beim Citylauf in mehreren Disziplinen: Für den Auftakt sorgen um 17.10 Uhr die Kleinsten, die Bambini (Altersklasse U8), die 600 Meter laufen. 15 Minuten später folgen die Schülerläufe in den Disziplinen (U10 - eine Runde über 1,1 Kilometer), Schüler II (U12 - über zwei Runden) und die Schüler III (U14 - drei Stadtrunden, oder 3,3 Kilometer). Um 18 Uhr startet der Jedermannlauf für Läufer über 14 Jahre über fünf Stadtrunden. Zur gleichen Zeit dürfen sich die Walkinggruppen (50 Minuten Stadtwalking ohne Rundenzählung) auf den Weg machen. Der Höhepunkt soll dann um 19 Uhr der Hauptlauf über neun Runden (= 9,9 Kilometer) durch die Innenstadt werden. Im Anschluss ist Siegerehrung.

Für die Erstplatzierten gibt es tolle Preise und beim Hauptlauf begehrte Pokale und Medaillen. Sonderpreise wurden zudem für die schnellste Gruppe (die ersten drei jeder Gruppe werden gewertet) und für die originellsten Halloween-Kostüme ausgelobt. Eine Jury wird die kostümierten Läufer bewerten. Dank einer hochmodernen Zeitmessung sind die Ergebnisse für jeden Läufer und die Besucher sofort bei der Zielankunft zu sehen. Beheizte Umkleideräume für die Läufer werden im ehemaligen Geschäft Eichhorn im Zielbereich eingerichtet.

Für Bewirtung im Start- und Zielbereich sowie in der Innenstadt ist bestens gesorgt. Schirmherr des Citylaufs ist Bürgermeister Roland Burger. Anmeldungen zum Citylauf unter stadtlauf-buchen@online.de. Die Veranstaltung ist als Stadtlauf beim Leichtathletikverband angemeldet.