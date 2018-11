Dekan Rüdiger Krauth (2. v. r.) führte den neuen Gemeindepfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen, Markus Keller (Mitte), am Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes in sein Amt ein. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Zufrieden und glücklich können die Gläubigen der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen sein, da sich in Person von Pfarrer Markus Keller eine überzeugende Persönlichkeit zur Übernahme des Amtes des Gemeindepfarrers bereit erklärt hat. Nach der Beendigung seines Probedienstes und nach der Übertragung der Pfarrstelle durch den evangelischen Landesbischof Cornelius Bundschuh wurde dem beliebten Seelsorger beim Einführungsgottesdienst am Sonntag die entsprechende Urkunde durch Dekan Rüdiger Krauth verliehen. Dekan Krauth seinerseits sah es als Ehre an, Markus Keller in sein Amt einführen zu dürfen.

Der Dekan schilderte den bisherigen Berufsweg von Markus Keller, lobte den von ihm hervorragend geleisteten Dienst, erwähnte seine engagierte Beteiligung an Fortbildungsmaßnahmen und würdigte Kellers gute Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat. Nach seiner Übertragung des Amtes als Pfarrer der Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen stehe er nun in voller Verantwortung.

Bei diesem Amt handle es sich allerdings keineswegs nur um einen Job, sondern vielmehr um eine innere und äußere Berufung, der Markus Keller mit Unterstützung Gottes künftig leidenschaftlich nachgehen werde. Diese Haltung und Einstellung habe Keller bereits als Pfarrer im Probedienst bewiesen. Gott habe ihm neben der Leidenschaft für das Amt auch Kraft und Kreativität mitgegeben, stellte Krauth fest. Markus Keller sei dazu berufen, die Menschen für Gott zu begeistern. Dazu passte der Liedbeitrag "Herr dein Wort ist Licht und Wahrheit", der im Übrigen auch - die in Hardheim in erfreulicher Weise gepflegte - Ökumene unter Beweis stellte.

Lesungen und Befragungen an Markus Keller zu seinen Vorstellungen von der Amtsführung schloss sich die Segnung an, verbunden mit der Überzeugung, dass Gott ihn zu seinem Dienst berufen habe und ihm auch die dazu notwendige Stärke und Hilfe zukommen lassen werde. Doch auch die Kirchengemeinderäte und die Gemeinde bat er, dem Pfarrer und seiner Familie zur Seite zu stehen

Folgen ließ Pfarrer Keller aufschlussreiche theologische Betrachtungen mit Bezug auf Gedanken Martin Luthers. Er betonte seine Freude über die Berufung zum Pfarrer, empfinde aber andererseits tiefe Demut, wie er betonte. Er dankte für das gewährte Vertrauen sowie die herzliche und liebevolle Aufnahme in der Gemeinde, die dafür gesorgt habe, dass er sich von Anfang an in Hardheim wohl gefühlt habe. Dank ging auch an die Vertreter der politischen Gemeinde und an die katholischen Brüder und Schwestern für das Miteinander.

Mit Dankesworten an alle an Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes Beteiligten sowie für die große Beteiligung am Gottesdienst schloss Markus Keller seine Gedanken.

Zum anschließenden Empfang gehörten Gratulation und gute Wünsche zunächst von Bürgermeister Volker Rohm, der von einem Freudentag für die evangelische Kirchengemeinde sprach. Positiv beurteilte er das bisherige Miteinander und das anerkennenswerte Wirken des engagierten Pfarrers mit seinen vielen Ideen. So habe man Markus Keller von positiver Seite kennen gelernt und aber auch seine Familie gern in das Gemeindeleben miteinbezogen.