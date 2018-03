Hettingen. (km) Es war wirklich an der Zeit, dass die Amorbacherstraße eine Runderneuerung erfährt. Hervorgerufen durch Grabungen in den letzten Jahrzehnten sah die Straße wie ein Flickenteppich aus. Die bereits für 2015 angekündigte Baumaßnahme wird nun seit Frühjahr realisiert. Seit März arbeitet dort die Baufirma Edmund Müller, eine Tochter der Hollerbach Bau GmbH Hardheim, mit schwerem Gerät.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde der gesamte Abwasserkanal erneuert. Ebenso wurden auch die Wasserleitung sowie neue Kabel für Straßenbeleuchtung und Telefon verlegt. Ferner wurden Leerrohre für das Breitbandkabel, das 2017 eingerichtet werden soll, eingebracht. Die Baustelle beginnt am Latschari, wo der Anschluss an den Hauptsammler erfolgte. Neben den Hausanschlüssen mussten auch die Anschlüsse von den einmündenden Straßen wie der Talgasse, Wiesengasse, Schmiedbuckel und Alte Buchener Straße an das neue Rohrsystem bewerkstelligt werden.

Nun geht auf halber Höhe des "Bildbuckel" der erste Bauabschnitt der Amorbacher Straße, die bis zur Eingemeindung 1974 Walldürner Straße hieß, in den Endspurt. Die nächsten Arbeiten sind das Einbringen eines stabilen Straßenfundaments und dann das Einbauen der Asphaltdecke.

Wenn alles optimal läuft, müsste sich in einigen Wochen die Amorbacher Straße in einem super Zustand präsentieren.