Hainstadt. In Hainstadt wurde bei Bienen das Vorkommen der Amerikanischen Faulbrut vom Landratsamt, Fachdienst Veterinärwesen, amtlich festgestellt. Um die Ausbreitung dieser für Menschen völlig ungefährlichen Bienenseuche einzudämmen, hat das Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Errichtung eines Sperrbezirks von einem Kilometer Durchmesser um den Ausbruchsherd vorsieht.

Die betroffenen Bienenvölker wurden mit einem speziellen Verfahren ("Kunstschwarmverfahren") behandelt. Darüber hinaus werden alle Bienenvölker im Sperrbezirk derzeit durch das Veterinäramt bzw. den zuständigen Bienensachverständigen kontrolliert.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine Erkrankung der Bienenbrut. Wegen der Bedeutung der Bienen als landwirtschaftliches Nutztier handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche. Erreger ist ein sporenbildendes Bakterium (Paenibacillus larvae), das ausschließlich in der aktiven Form für die Bienenbrut infektiös ist.

Die Bakterien vermehren sich in der Bienenlarve, töten sie dabei ab und gehen dann in die Dauerform (Spore) über. Beim Entfernen der abgestorbenen Larven verschmutzen sich die Ammenbienen mit dem Erreger. Erwachsene Bienen können nicht an der Faulbrut erkranken, verbreiten aber die Sporen beispielsweise in ihrem Haarkleid oder reichen sie über das Futter an die Bienenbrut weiter. Auf diese Weise setzt sich die Infektionskette fort.

Die Seuche beschränkt sich also allein auf die Bienenbrut. Menschen und andere Lebewesen sind nicht gefährdet, auch nicht durch den Genuss von entsprechendem Honig.