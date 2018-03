Gerhard Baar ist am Sonntag einziger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl.

Rosenberg. (joc) Rund 1600 Wahlberechtigte in Rosenberg und in den Ortsteilen Sindolsheim, Hirschlanden und Bronnacker sind am morgigen Sonntag zur Wahl des Bürgermeisters aufgerufen.

Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Gerhard Baar (55), der sich in seiner Heimatgemeinde um eine dritte Amtszeit bewirbt.

Der aus Bronnacker stammende Baar war erstmals 1999 in Rosenberg zum Bürgermeister gewählt worden, nachdem er zuvor Hauptamtsleiter der Gemeinde Höpfingen war. Schwerpunkte seiner bisherigen Arbeit waren unter anderem die Dorfentwicklung und Ortskernsanierung, die Schaffung von Bauplätzen in allen Ortsteilen, die Einrichtung umfangreicher Kinderbetreuungsangebote und die Modernisierung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Das Ergebnisses der Wahl wird morgen gegen 19 Uhr von Bürgermeister-Stellvertreter Gerd Gräupl bekanntgegeben. Erwartet werden dazu auch die Bundestags- und Landtagsabgeordneten des Kreises, .Landrat Dr. Achim Brötel sowie Vertreter des Gemeindetages und der RIO-Gemeinden. Musikalisch umrahmt wird die Gratulationscour von der Selayang Group (Basilia Hohl), den Gesangvereinen und dem Posaunenchor.