Buchen. (adb) 2004 feierte das Burghardt-Gymnasium den 50. Jahrestag seiner Namensgebung - Grund genug, sich auf das Wirken des Namenspatrons Dr. Franz Burghardt zu besinnen, der in Budapest das Klinikwesen reformierte. Um dieser gelebten Nächstenliebe ein zeitgemäßes Gesicht zu geben, entschied man sich unter Federführung des damaligen Schulleiters Oberstudiendirektor Manfred Lauer zur Unterstützung des Schulwesens in Afghanistan.

Am Mittwoch fand in der BGB-Caféteria der "Afghanistan-Abend" statt, den Oberstudiendirektor Jochen Schwab einleitete. Er berief sich darauf, dass innerhalb von zwei Jahren mehr als 40 000 Euro für das Projekt der "Buchen-Schule" in Afghanistan gesammelt wurden. Einerseits hatten der Lionsclub Buchen sowie der Lionsclub Madonnenland sich mit Spenden beteiligt, doch auch die Schüler- und Lehrerschaft habe hinter der Arbeit gestanden, so Schwab. "Wir alle haben die Chance, diese Welt etwas besser werden zu lassen", betonte er und verwies auf das Thema Asyl.

Allerdings habe sich das Thema Jahre zuvor bereits abgezeichnet, wie der Schulleiter am Beispiel eines RNZ-Artikels von 2001 erläuterte. Für die Zukunft sei es unabdingbar, "soziales Denken und Handeln zu forcieren, um den Beitrag zu einer lebenswerten Erde leisten zu können", womit Jochen Schwab zu der "Eine-Welt-AG" überleitete. Diese damals als "Afghanistan-AG" gegründete Gruppe wurde von Antonia Mackert vorgestellt. 24 Mitglieder bewerkstelligen Aktionen mit Fokus auf soziale Gerechtigkeit wie den Verkauf selbstgebackener Plätzchen mit Spende des Erlöses oder Mal- und Bastelaktionen in der Hardheimer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Sobald die Buchener Unterkunft bezogen wird, gedenke man auch dort derartige Programme anzubieten. Manfred Lauer ging auf die Zusammenarbeit mit den "Grünhelmen" ein, die als "Global Player für Mut zur Menschlichkeit" eintreten.

Ein Grußwort kam von MdB Margaret Horb (CDU), die dem BGB attestierte, "einen wertvollen Dienst zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit" zu leisten. Dem schloss sich Bürgermeister-Stellvertreterin Ruth Weniger an.

Rupert Neudeck porträtierte die Situation der Flüchtlingskrise, die "nur in diesem Ausmaß" Neuland darstelle. Dafür sei es ungemein positiv, wie mehrere 100 000 Ehrenamtliche sich fanden, um Schutzsuchenden zu helfen - der Ist-Zustand sei "völlig konträr zu jenem Image, das manche Medien von Politik und Gesellschaft zu zeichnen versuchen".

Man dürfe jedoch nicht mit zweierlei Maß messen: "Dass zwischen 1945 und 1947 zwölf Millionen Flüchtlinge in eine kriegsgeschwächte Gesellschaft mit brachliegender Wirtschaft und Infrastruktur kamen, kann man nicht mit der heutigen Lage vergleichen", mahnte er.

Er ging auch auf das Thema "Smartphone" ein. Oft würde kritisiert, dass alle Asylbewerber über ein Smartphone verfügten. Dazu sagte der 1939 in Danzig geborene Fachmann: Es sei wichtig für Flüchtlinge, um "Informationen über ein unbekanntes Land zu bekommen oder Verbindungen in die Heimat zu pflegen".

Weiter könne man zur Zeit in Sachen Fluchtursachen "drei Komplexe" ausmachen: Syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die Flucht vor Armut und Krankheit aus Afrika und "Klimaflüchtlinge". Von diesen höre man "noch wenig, aber das wird sich mit den Auswirkungen des Klimawandels ändern", prophezeite Rupert Neudeck.

Um die Arbeit der "Buchen-Schule" in Afghanistan aufrechtzuerhalten, fand eine Spendenübergabe statt. Der Lions-Club Buchen steuerte 1500 Euro bei, doch gab es eine Überraschung: so verkündete Schulleiter Schwab, seitens der Schule noch 3500 Euro dazuzugeben, sodass sich die Summe auf 5000 Euro erhöht. Schwab verwies darauf, das Geld zur weiteren Aufbauarbeit der "Buchen-Schule" zukommen zu lassen. Auch MdB Margaret Horb (CDU) sowie der Manfred Lauer würdigten dieses "beispielhafte Engagement ".