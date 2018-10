Adelsheim. (joc) Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Adelsheim in der Unteren Austraße 26 schließt am 2. Januar für immer seine Pforten (und soll wohl dem Notfalldienstbereich Buchen zugeschlagen werden). Vor allem die Art und Weise wie dies geschehen ist, stößt hierzulande auf massive Kritik. Die dafür verantwortliche Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) hat eigenmächtig Fakten geschaffen, ohne die Menschen hier in Überlegungen bzw. Entscheidungsfindungen einzubinden. Wie die KVBW künftig dem gesetzlichen Sicherstellungsauftrag im Neckar-Odenwald-Kreis gerecht werden will, ist derzeit jedenfalls vollkommen offen.

Landrat Dr. Brötel wurde am Freitag in seinem Schreiben an die KVBW denn auch sehr deutlich: "Leider hat es die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg konsequent versäumt, die kommunale Seite mit einzubinden. Die von Ihnen mehrfach propagierte ,offene, transparente und zeitnahe Information' aller Beteiligten, auch der Landkreise, findet jedenfalls nach wie vor nicht statt. Man kann sich im übrigen des Eindrucks nicht erwehren, als ob eine solche Information von der KV aus gar nicht erwünscht wäre.

In den letzten Tagen haben sich die Hinweise verdichtet, dass es inzwischen angeblich eine konkrete Regelung für den Neckar-Odenwald-Kreis geben soll, die wir offiziell aber nicht kennen, weil sie uns niemand kommuniziert. Alles in allem führt das zu einer deutlichen Verschlechterung der Versorgungssituation im nördlichen Teil des Neckar-Odenwald-Kreises."

Ungehalten und enttäuscht zeigte sich auch Bürgermeister Klaus Gramlich am Montag im Gemeinderat: "Meines Erachtens kommt die Kassenärztliche Vereinigung ihrem gesetzlichen Sicherstellungsauftrag nicht nach. Die Interessen der Patienten, vor allem hier im ländlichen Raum, werden mit Füßen getreten. Es ist für mich nach wie vor nicht zu verstehen, warum die Landesregierung (Sozialministerium) ihrer Aufgabe als Rechtsaufsicht über die KVBW nicht nachkommt."

"Darüber hinaus handelt es sich bei der Neustrukturierung der Notfalldienstbereiche um ein Thema, von dem letztendlich jede Kommune im Land, jeder Bürger, betroffen ist. Warum wird so etwas nicht seitens der Landesregierung moderiert oder inhaltlich begleitet? 7.500 Unterschriften sind es anscheinend nicht wert, dass man sich des Themas annimmt. Wir hatten im Neckar-Odenwald-Kreis mit den drei Notfalldienstbereichen ein funktionierende System und jetzt wird alles nur schlechter."

Fast schon resignierend meinte Gramlich am Montag abschließend: "Es ist alles sehr traurig, aber es ist offenbar nichts mehr zu machen!"