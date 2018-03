Adelsheim. (bg) Nachdem sich schon seit Wochen Zahlungsschwierigkeiten abgezeichnet haben und die nicht vollständige Auszahlung der Löhne zunehmende Unruhe in der Belegschaft auslöste, hat die Adelsheimer Firma Schimmel am gestrigen Dienstag Insolvenz angemeldet. Wie die IG Metall der RNZ mitteilte, wurden die Mitarbeiter am Nachmittag über diesen Schritt informiert, den Gewerkschaft und Betriebsrat seit Tagen erwartet haben. Die Arbeitnehmervertreter sind davon überzeugt, dass das Unternehmen, das derzeit rund 200 Beschäftigte zählt, unter einem neuen Investor gute Zukunftsperspektiven haben kann. Eine Voraussetzung dafür wäre aber vermutlich ein erheblicher Abbau von Arbeitsplätzen.

Die 1949 gegründete Firma hat sich von Anfang an auf die Produktion von Technischen Filtern, Sieben und Drehteilen spezialisiert und beliefert vornehmlich die Automobilbranche, den Maschinen- und Anlagenbau und die Elektronikindustrie und produziert auch für die Luft- und Raumfahrt. Mit der Kombination der unterschiedlichen Produktbereiche Filtertechnik und Drehtechnik sieht sich das Unternehmen europaweit in einer einzigartigen Position.

Im Jahr 2008 wurde das Unternehmen von Dr. Gerhard Osenberg übernommen. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretern, bis es nach dem im Jahr 2013 laut IG Metall "nach langem Ringen" zustande gekommenen Tarifvertrag "zunächst Ruhe gegeben" habe.

Das hat sich im vergangenen Herbst jedoch geändert. Wie Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu von der Tauberbischofsheimer IG-Metall-Verwaltungsstelle gegenüber der RNZ zur jüngsten Entwicklung der Firma Schimmel mitteilte, sei im November mit dem Betriebsrat Kurzarbeit wegen der Auftragslage vereinbart worden, die bis Ende April gehen sollte. In dieser Zeit seien die Löhne zwei Mal nur zum Teil (70 Prozent) und eine vereinbarte Sonderzahlung überhaupt nicht überwiesen worden.

Einer Verlängerung der Kurzarbeit habe der Betriebsrat schließlich abgelehnt, weil er die Voraussetzungen dafür nicht mehr habe vorliegen sehen. Vielmehr habe man von erheblichen Zahlungsschwierigkeiten ausgehen müssen: "Aufträge sind da, aber es fehlt offenbar Geld für Materialeinkäufe", heißt es seitens der IG Metall.

Baloglus Angaben zufolge hatte die Geschäftsleitung für 2015 ein zweistelliges Umsatzplus geplant und dafür das Personal (befristet) aufgestockt. Nachdem das Wachstumsziel deutlich verfehlt worden sei, habe die Geschäftsführung im Februar zunächst die Aufhebung der tariflichen Regelungen gefordert, auch, um etwa 20 Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen zu können.

Der Betriebsrat habe damals klargemacht, dass Kurzarbeit in Adelsheim einerseits und weitere Auftragsverlagerungen ins Ausland (Schimmel hat einen Standort in der Slowakei) andererseits im Widerspruch stünden. In einem weiteren Gespräch im März habe der Firmeninhaber bereits von einem Abbau von 60 bis 80 Stellen gesprochen, aber eine von der Gewerkschaft geforderte Neustrukturierung und die Erstellung eines wirtschaftlichen Gutachtens abgelehnt.

Nachdem Löhne schließlich nur zum Teil ausbezahlt wurden und sich aus Sicht der IG Metall zunehmende Zahlungsschwierigkeiten abgezeichnet haben, hat die Schimmel-Geschäftsleitung gestern den Gang zum Insolvenzgericht angetreten. Insolvenzverwalter Winkler (Michelstadt) informierte die Belegschaft am Nachmittag über den Schritt. Die rund 200 Mitarbeiter erhalten für die nächsten drei Monate Insolvenzgeld, die Produktion soll weiterlaufen. Der Insolvenzverwalter hat nun bis Mitte August Zeit, einen Investor zu finden.

Wie es mit dem Unternehmen weitergehen wird, bleibt offen. IG Metall und Betriebsrat sehen allerdings durchaus gute Zukunftsperspektiven nach einer Sanierungsinsolvenz: Das Unternehmen habe gute Produkte, eine besondere Marktstellung und bisher namhafte Kunden. Notwendig sei jetzt ein klares Zukunftskonzept.

Allerdings geht auch die Gewerkschaft davon aus, dass für einen Neuanfang etliche Arbeitsplätze wegfallen müssen.