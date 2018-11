Adelsheim. (RNZ) Wertvolle Dienste leistet seit dem 7. Februar das 200-KVA-Aggregat des Technischen Hilfswerks Adelsheim in Slowenien, wo heftige Schneefälle und Eisregen die Stromversorgung massiv beeinträchtigt hatten. Das Notstromaggregat aus Adelsheim versorgt einen Stadtteil der Stadt Postojna und die dortige Polizeistation mit Strom. Die Adelsheimer Helfer sind zwar nach kurzem Aufenthalt jetzt wieder in die Heimat zurückgekehrt, das 200-KVA-Aggregat bleibt aber auf unbestimmte Zeit vor Ort im Einsatz. Der Betrieb wird durch den örtlichen Energieversorger und einige Helfer aus anderen THW-Ortsverbänden sichergestellt. Die Bewohner jubelten, als es in den Häusern wieder Strom gab, und dankten den Einsatzkräften aus Deutschland. Infolge von Schnee und Eis waren, wie berichtet, in Slowenien zahlreiche Strommasten unter der Last zusammengebrochen und mehrere hundert Kilometer Stromleitungen beschädigt worden.