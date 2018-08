Adelsheim/Mosbach. (joc) Auch knapp eineinhalb Jahre nach der Massenschlägerei in der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim ist die Bestürzung über den offenen Ausbruch der Gewalt noch längst nicht gewichen. Am gestrigen Freitag konnten die dramatischen Geschehnisse aber immerhin juristisch aufgearbeitet werden. Die 11. Große Jugendkammer des Landgerichts Mosbach unter Vorsitz von Richter Michael Haas verurteilte einen 19-jährigen Türken und ehemaligen JVA-Insassen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten. Das Gericht ahndete damit die Taten eines Hauptbeteiligten der Massenschlägerei. In separaten Strafverfahren waren bereits zwei zuvor weitere Strafgefangene (darunter der Bruder des Angeklagten) zu acht bzw. neun Jahren Haft verurteilt worden.

Der Angeklagte war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Er wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Der junge Mann verzog bei der Urteilsverkündung keine Miene. Der Angeklagte gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Zum Fall: Um die Machtfrage in der JVA Adelsheim zu klären, ist es am 20. August 2014 kurz vor dem Ende des Hofgangs zwischen zwei rivalisierenden Gruppen von Gefangenen zu einer zunächst verbalen und, - wie wohl von den Gefangenen auch beabsichtigt - zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt waren mindestens 17 Gefangene. In die feindlichen Auseinandersetzungen gerieten sieben Justizvollzugsbeamten, die beim Versuch zu schlichten, ebenfalls körperlich attackiert wurden. Den Beamten gelang es, einige Mitglieder der beiden rivalisierender Gruppen festzuhalten und diese somit von weiteren Gewalttätigkeiten abzuhalten.

Auch der Angeklagte sollte festgehalten werden. Doch diesem Versuch eines Justizvollzugsbeamten habe sich der Angeklagte durch einen Schlag in Richtung des Gesichts des Vollzugsbeamten entzogen. Anschließend habe der Angeklagte einem anderen Justizvollzugsbeamten mit voller Wucht mit dem Fuß gegen die linke Kopfseite getreten. Dabei ist es dem Angeklagten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, egal gewesen, ob der Vollzugsbeamte stirbt.

Der Beamte habe durch die Schläge laut ärztlichem Bulletin eine Halswirbel-Säulen-Distorsion, eine Kniegelenksdistorsion rechts und eine Ellenbogenkontusion davon getragen. Bis heute habe er sich von den Folgen noch nicht erholt. Er leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Die Große Jugendkammer des Landgerichts Mosbach unter Vorsitz von Richter Michael Haas eröffnete vor rund vier Monaten das Verfahren gegen den jungen Strafgefangenen. Die Kammer war zudem mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt. Es wurden drei Hauptzeugen gehört, mehrere Anträge behandelt und eine Videoaufzeichnung angesehen, die einen Teil der Massenschlägerei in der JVA in Bildern festgehalten hat. Die Ausführung des Tritts war hierbei aber nicht zu sehen.

Staatsanwältin Wolf-Mittmann unterstrich am Freitag in ihrem Plädoyer, dass die Hauptverhandlung die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang bestätigt hätten. Man habe in der Hauptverhandlung starke Zeugen gehört, die sich auch nicht durch unzulässige Fragen und Suggestivfragen der Verteidiger hätten beirren lassen. Auch der Videobeweis sei eindeutig. man sehe den Angeklagten, wie er die russische Gruppe provoziere und zum Kampf auffordere. Im Laufe der Verhandlung habe der Angeklagte versucht, seinen Anteil an der Massenschlägerei herunterzuspielen. Die Beweisaufnahme habe es aber eindeutig belegt, dass der Mann einer der Hauptverantwortlichen für die Geschehnisse ist: "Es war allein Ihre Entscheidung!" Bei dem Tritt sei es ihm darum gegangen, jemanden zu verletzen. Dann unterstrich die Staatsanwältin, die Lebensgefahr, die zweifelsohne bestanden habe. "Wenn jemand aus vollem Lauf auf einen Kopf tritt, dann hat er nicht mehr in der Hand wie oder wo er trifft. Wer so etwas macht, der will einem Leben ein Ende bereiten!"

Bei der Strafzumessung wertete Wolf-Mittmann gerade dies als besonders belastend für den Angeklagten. Zudem sei er als Gewalttäter einschlägig vorbestraft. Die Bestrafung sollte nach Jugendstrafrecht erfolgen.

Die Staatsanwältin beantragte schließlich, den Angeklagten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten zu verurteilen.

Nebenklägervertreter Dr. Joachim Walter, der den verletzten Vollzugsbeamten vertrat, stimmte im Ergebnis den Aussagen der Staatsanwältin zu. Er machte ebenfalls darauf aufmerksam, dass der Tritt für den Vollzugsbeamten tödlich hätte enden können. Auch auf die heute noch spürbaren Folgen für den Beamten ging Dr. Walter ausführlich ein. Insgesamt hätte dessen Lebensqualität durch die Tat stark abgenommen. Der Bestrafung des Angeklagten nach Jugendstrafrecht stimmte Dr. Walter zu. Enttäuscht zeigte sich der Nebenklägervertreter darüber, dass der Angeklagte während der ganzen Verhandlungszeit kein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung geäußert habe.

Die beiden Verteidiger Weiß und Stirnweiß bemängelten, dass nicht richtig aufgeklärt worden sei. Sie stellten heraus, dass es keine objektiven Beweise für die Schuld des Angeklagten gebe. Die Verteidigung beantragte daher, den Angeklagten freizusprechen.

Nach kurzer Beratungszeit verkündete Richter Haas das Urteil des Schöffengerichts. der Angeklagte sei des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig. Dies sei das klare Ergebnis der Beweisaufnahme mit übereinstimmenden Zeugenaussagen und einem aussagekräftigen Videobeweis. Ein Eventualvorsatz sei eindeutig zu bejahen. Das verhängte Strafmaß sei für den jungen Angeklagten aber auch eine Chance, sein Leben als vorbestrafter Gewalttäter zu ändern. Erzieherische Maßnahmen sollen dazu führen, dass er eine Sozialtherapie beginnt und versucht, einen Schulabschluss und einen Beruf zu erlernen.