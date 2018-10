Adelsheim. (joc) Bei der letzten Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats in diesem Jahr konnte das Gremium auf ein ereignisreiches Jahr 2013 zurückblicken. Zahlreiche Baumaßnahmen prägten das Bild, durch die die Stadt Adelsheim gut weiterentwickelt werden konnte, wie Bürgermeister Klaus Gramlich ausdrücklich betonte.

Auch der Städtische Bauhof konnte über viele Einsätze in ganz unterschiedlichen Bereichen berichten. Empört und verärgert zeigte sich der Bürgermeister über die Schließung des Ärztlichen Notfalldienstes (siehe unten stehenden Artikel). Alle Interventionen von Kommunalpolitikern und dem Landrat hätten nicht gefruchtet, die zuständige Kassenärztliche Vereinigung hätte sich stur gezeigt und wolle zum Nachteil der Region ihre Reformen auf Gedeih und Verderb durchsetzen, klagte Gramlich.

In der Bürgerfragestunde kritisierte Walter Götz die Situation in der Unteren Austraße, in Höhe der Einkaufsmärkte. Die Kanalschächte seien in schlechtem Zustand und der Straßenbelag sei marode. Die Folge: Jeder passierende Lkw verursache Schläge und verursache ordentlich Lärm. Die Situation sei untragbar.

Der Bürgermeister erwiderte, dass man die Problematik kenne. 5.000 Fahrzeuge würden hier täglich vorbeifahren. Und Arbeiten am Belag und im Untergrund seien dringend notwendig. Man sei auch im Dialog mit dem Straßenbauamt, um die große Geräuschkulisse schnellstmöglich zu beseitigen.

Dann kam man zur Wasserversorgung der JVA Adelsheim: Weil die Stadt damals noch keine Möglichkeiten dazu hatte, wurde die JVA ab Februar 1974 durch eine eigene Wasserversorgung gespeist. Jetzt nach fast 40 Jahren wurde der Vertrag gekündigt, um die Vollzugsanstalt künftig öffentlich mit Wasser zu versorgen. Hierfür richtet die Stadt ein separates Versorgungsgebiet ein, für das Beiträge und Gebühren separat kalkuliert werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Donnerstag - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats - im Notariat Adelsheim unterzeichnet.

Wesentlicher Bestandteil ist die Übernahme des separaten Wassernetzes durch die Stadt Adelsheim sowie die Ablösung der Wasserversorgungsbeiträge. Die Wasserlieferung erfolgt ab 1. Januar als Teil der öffentlichen Wasserversorgung. Dazu erwirbt die Stadt das Grundstück Flst.Nr. 1559/1 samt Ablaufwasserleitung mit Betriebszubehör außerhalb des Grundstücks zum Gesamtpreis von 419.122 Euro vom Land. Der Gemeinderat stimmte dem geschlossen zu.

Zu diesem Punkt war auch eine Satzung über die 3. Änderung der Wasserversorgungssatzung zu beschließen, einschließlich der Kalkulation für das Versorgungsgebiet "Hochbehälter Vollzugsanstalt". Dafür ist es erforderlich, den Wasserversorgungsbeitrag sowie die Verbrauchsgebühr separat zu kalkulieren und in die Wasserversorgungsatzung zu übernehmen.

Gerechnet wird mit einer benötigten Wassermenge von 40.000 Kubikmeter pro Jahr. Der Preis pro Kubikmeter wurde auf 1,86 Euro festgelegt (brutto 1,99 Euro). Die technische Betriebsführung ist künftig Sache der Stadt Adelsheim. Der Gemeinderat stimmte der Kalkulation des Beitragssatzes sowie der Verbrauchsgebühr für das neue Versorgungsgebiet "Hochbehälter Vollzugsanstalt" einstimmig zu. Die neue Satzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Den Jahresbericht für den Städtischen Bauhof erstatteten Stefan Funk und Klaus Schöll. Organisatorisch gilt der Bauhof als "Hilfsbetrieb der Stadtverwaltung". Er wird als rechtlich unselbstständiger Regiebetrieb geführt. Acht Mann (ohne Waldarbeiter) sind hier dauerhaft beschäftigt. Schöll stellte die Arbeitsabläufe vor, die neben Mähen, Straßen reinigen und Schnee räumen auch diverse Erneuerungsmaßnehmen beinhalten. Funk erinnerte an einige herausragende Arbeiten 2013, wie die derzeit gerade laufende Modernisierung des Bauländer Heimatmuseums, die Arbeiten am Schwimmbadeingang oder an Kinderspielplätzen. Der Gemeinderat nahm vom Jahresbericht des Städtischen Bauhofes zustimmend Kenntnis.

Stadtrat Meinolf Stendebach fragte im Anschluss nach, ob sich nach den Sondierungsgesprächen im Sommer zwischenzeitlich Erkenntnisse im Hinblick auf die Bezuschussung der Querspange Ost ergeben hätten.

Der Bürgermeister antwortete, dass es hier nicht so rosig aussehe. Die Bezuschussung würde intern gerade lebhaft diskutiert. Die angedachten neuen Fördersätze sollen deutlich geringer ausfallen. Wie hoch sie tatsächlich sind, sei derzeit aber noch unklar und damit auch die Förderquote für die Querspange Ost.

Meinolf Stendebach hoffte, dass man jetzt nicht in Konkurrenz treten müsse zu anderen Maßnahmen und appellierte an die Verwaltung, an diesem Thema dran zu bleiben.

Bürgermeisterstellvertreterin Heide Lochmann, gleichzeitig dienstälteste Adelsheimer Stadträtin, dankte zum Abschluss des öffentlichen Teils allen vor und hinter den Kulissen, die sich für Adelsheim einsetzen, insbesondere Bürgermeister, Verwaltung und Bauhof. In Adelsheim habe man ein gut funktionierendes Gemeinwesen, im Gemeinderat werde lebendige Demokratie praktiziert. So habe es im zu Ende gehenden Jahr viele einstimmige Beschlüsse gegeben, aber auch ganz unterschiedliche Bewertungen. Lochmann mahnte alle, diesen Entscheidungen mit Respekt zu begegnen und andere Meinungen ernst zu nehmen.