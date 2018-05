Die L 1095/Untere Austraße in Adelsheim (Foto) ist in einem katastrophalen Zustand. Im Rahmen einer Bürgerversammlung erläuterten das Land, das beauftragte Büro und die Stadt Adelsheim die für 2015 geplante Sanierung. Foto: J. Häfner

Adelsheim. (er) Im Hinblick auf die vorgesehene Sanierung der L 1095/Untere Austraße, in Adelsheim fand am Montagabend in der Eckenberghalle eine Bürger-Informationsversammlung statt, die auf großes Interesse der Bevölkerung stieß. Mit der Baumaßnahme soll im März/April 2015 begonnen werden. Die Straße soll auf eine Länge von rund einem Kilometer mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden. In verschiedenen Straßenabschnitten soll zudem der hier laufende Abwasserkanal mit Gebäudeanschlüssen erneuert werden.

Über diese stark frequentierte Straße fahren täglich über 5000 Fahrzeuge aus beziehungsweise. in Richtung Sennfeld. Aus diesem Grunde wollten viele Anwohner wissen, in welchem Zeitraum die Arbeiten bei voll- beziehungsweise halbseitiger Straßensperrung durchgeführt werden, wie die Umleitungsstrecken verlaufen und ob die teilweise massiven Schäden vor Beginn der Bauarbeiten noch ausgebessert werden. Den Fragen stellten sich Bürgermeister Klaus Gramlich, Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Bau, Marco Rieß vom beauftragten Ingenieurbüro Sack & Partner, Diplom-Ingenieur Arno Baur, Regierungspräsidium Karlsruhe, Bauleitung Buchen und Adelsheims Baumeister Stefan Funk.

Bürgermeister Klaus Gramlich sagte eingangs, dass dieses Thema schon des Öfteren im Gemeinderat debattiert worden sei. Aufgrund der erheblichen Straßenschäden sei das Problem allgegenwärtig. Gramlich betonte auch, dass es nicht nur darum gehe, die Straße wieder in einen guten Zustand zu versetzen, es gehe auch um die Sanierung der darunter liegenden Leitungen. Wenn man eine Baustelle auf der Straße habe, sei dies mit Behinderungen verbunden. Die Landesstraße L 1095/Untere Austraße sei eine überörtliche viel genutzte Straße. Da gelte es bei einer Sanierung, viele Fragen unter einen Hut zu bringen. Es sei eine komplexe Geschichte, betonte das Stadtoberhaupt.

Marco Rieß informierte über die Baumaßnahme. Die Ausschreibung erfolge im Dezember 2014/Januar 2015, Baubeginn sei März/April 2015. Mit dem Bauende rechne man im Juni 2015 und mit dem Ende der Asphaltarbeiten im August 2015. Danach zeigte Rieß am Lageplan die gesamte künftige Baustelle mit Abwasserkanal und Gebäudeanschlüssen. Der Kanal des Abwasserzweckverbandes zur Kläranlage sei in guten Zustand.

Ein größeres Problem seien die Anschlussleitungen, die links und rechts weg gehen. Anhand seiner Power-Point-Präsentation zeigte er die beschädigte Fahrbahn, die Straßeneinläufe, die abgerutscht seien und die Schadensbilder der Anschlussleitungen, die einen Durchmesser von 15 Zentimeter aufweisen. Bei manchen Anschlussleitungen fehlten sogar die Rohre und Dichtungen. Dies ziehe sich durch die ganze Untere Austraße, weshalb ein Handeln unerlässlich sei. Über die Jahre habe sich die Straße gesetzt und der Straßenunterboden wurde unterspült. Für die Sanierung der Anschlussleitungen sei die Stadt bis zur Grundstücksgrenze zuständig. Ab hier sei es dann Sache der privaten Grundstücksbesitzer.

Jedem Grundstückseigentümer stelle sich dabei die Frage, "Mache ich diesen Anschluss mit oder mache ich ihn nicht mit?", so Rieß. Wenn festgestellt werde, dass der Anschluss schlecht sei, werde die Stadt den Eigentümer auffordern zu sanieren. Rieß verwies hier auf Synergieeffekte, weil ja auch Sanierungsarbeiten an der Straße vorgenommen werden. Zuerst werde der öffentliche Bereich gemacht und danach die privaten Anschlüsse, so Rieß. Auf Frage eines Bürgers teilte Rieß mit, dass ein neuer Anschluss zwischen 45 und 50 Jahre halte.

Die Vollsperrung soll in den Osterferien 2015 sein, weil da die Schulbusse nicht verkehren. Die Baufirmen werden mit Stahlplatten die Durchfahrt für Notarzt, Feuerwehr und Krankenwagen sicherstellen. Über 100 Anschlussleitungen seien zu sanieren. Mit Verkehrsbehinderungen müsse gerechnet werden. "Wir wollen das aber so gestalten, dass die drei Supermärkte immer angefahren werden können, betonte Rieß.

Bürgermeister Gramlich sagte danach, dass der überörtliche Verkehr heraus müsse und eine überörtliche Umleitung eingerichtet werde.

Joachim Ebel stellte drei Fragen: Könne man das über eine halbseitige Sanierung erreichen? Hat man sich Gedanken über Nachtbaustellen gemacht und gibt es Entschädigungen für Gewerbetreibende für Ausfälle während der Sanierung? Baur antwortete, dass die Straßenbreite nur sechs Meter beträgt und von daher eine halbseitige Sperrung nicht gehe. Man sei wegen des Unfallrisikos gezwungen eine Vollsperrung einzurichten. Bei Nachtbaustellen sei die Arbeitsqualität nicht so gut wie am Tage und Entschädigungen würden bei Landesmaßnahmen nicht bezahlt.

Walter Götz sagte, dass Lastwagen in vertiefte Schächte einfahren. Die Erschütterungen im Haus seien unerträglich und die ganze Zeit werde nichts unternommen. Bürgermeister Gramlich erwiderte darauf, dass Instandsetzungsarbeiten an den Vertiefungen durchgeführt würden. Danach entwickelte sich noch eine lebhafte Diskussion.