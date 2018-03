Der Hochwasserschutz am Brünnbach in Adelsheim wird erhöht.

Hochwasserschutz wird erhöht. Foto: B. Gassenbauer

Nachdem Schutzmaßnahmen in Wemmershof und am Freibad die Hochwassergefahr bereits deutlich verringert haben, soll jetzt eine Aufweitung des Einlaufs der Verdolung "Am Ried" für einen besseren Wasserabfluss sorgen und dort Überflutungen vermeiden. Dipl.-Ing. Stieler vom Büro Wald und Corbe (Hügelsheim) stellte dem Gemeinderat am Montag Handlungsempfehlungen vor. Demnach kann durch Austausch des ersten Verdolungsabschnitts mit einem Rechteckprofil ein Abfluss von rund 5,8 Kubikmetern pro Sekunde gewährleistet werden, was einem 100-jährlichen Hochwasserereignis entspricht. Bisher fasst der Einlass allenfalls das Abflussvolumen eines zehnjährlichen Hochwasserfalls. Der Planung wurde zugestimmt. Die Kosten für die Umgestaltung der Verdolung, die Anpassung des Einlaufbereichs und begleitende Maßnahmen betragen 140.000 Euro.

