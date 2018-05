Die Weinbergstraße in Sennfeld wird in den nächsten Wochen instand gesetzt und ausgebaut. Der Adelsheimer Gemeinderat vergab am Montag die Planung dafür. Foto: J. Casel

Adelsheim. (joc) Die Erschließung des Baugebiets "Heidelberg-Zaunäcker II" und die geplante Sanierung der Unteren Eckenbergstraße sowie der Weinbergstraße in Sennfeld waren beherrschende Themen der Adelsheimer Gemeinderatssitzung am Montag. Während die großen Baumaßnahmen keinerlei Konfliktstoff boten, gefährdete zum Schluss des öffentlichen Teils ein handfester Streit um eine Veröffentlichung im Bauländer Boten den vorösterlichen Frieden in Adelsheim.

Am Montag stellte der Gemeinderat die Weichen für den Ausbau von zwei bedeutenden Straßen in Adelsheim, in dem man zunächst hierfür die jeweiligen Ingenieurleistungen für Tiefbaumaßnahmen in Auftrag gab. Während der Zeitpunkt für die kostenintensive Sanierung der Unteren Eckenbergstraße in Adelsheim im Jahr 2017 liegen dürfte, werden die Instandsetzungs- und Erweiterungsarbeiten an der Weinbergstraße und der Kirchgasse in Sennfeld bereits in den nächsten Monaten realisiert.

Zunächst wies Bürgermeister Gramlich darauf hin, dass der Ausbau der Weinbergstraße eigentlich schon für 2012 vorgesehen war, angesichts der plötzlich aufgetretenen Schäden an der oberen Seckachbrücke in Sennfeld musste man aber andere Prioritäten setzen. Jetzt möchte man das nachholen und die Haltbarkeit der Straße deutlich verbessern. Vorgesehen als "einfache Sanierungsmaßnahme" soll so eine neue bituminöse Asphaltdeckschicht aufgebracht werden. Im oberen Bereich, wo sich ein offener Graben befindet, soll dieser durch eine offene Rinne ersetzt werden. Dadurch erhöht sich die Straßenbreite in diesem Bereich. Die Kosten für den Ausbau von Weinbergstraße und Kirchgasse in Sennfeld wurden von Stadtbaumeister Funk auf circa 120 000 Euro beziffert. Die Vergabe soll nächsten Monat erfolgen, sodass die Maßnahme noch vor den Sommerferien abgeschlossen werden kann. Stadtrat Gaukel freute sich über diese gute Nachricht, schließlich habe man die wichtige Straße ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Gemeinderat beauftragte am Montag das Ingenieurbüro Walter und Partner einstimmig mit der entsprechenden Planung.

Das Büro erhielt auch den Auftrag für die Planung der Instandsetzung der Unteren Eckenbergstraße. Hier gestaltet sich das Ganze aber ungleich schwerer und teurer. Eine TV-Inspektion hat dringenden Handlungsbedarf ergeben. Die teilweise schon aus der Zeit von 1920 bis 1960 stammenden Wasserleitungen sind erheblich in Mitleidenschaft gezogen, eine Schutzummantelung der Rohre fehle in der Regel. Bei der Straße selbst sei die bituminöse Schicht viel zu dünn, merkte Edgar Kraft an. Stadtbaumeister Funk sprach von einem insgesamt erschreckenden baulichen Zustand.

Klaus Gramlich folgerte: "Das Risiko, diesen Zustand so zu belassen, ist viel zu groß!" Gleichzeitig merkte der Bürgermeister aber auch an, dass der Aufwand, auf eine solche Länge zu erneuern, entsprechend hoch sei und sich letztlich auch im Wasserpreis niederschlagen werde. Das Ganze müsse man nun erst einmal haushaltstechnisch einarbeiten. Die Hauptbauzeit würde dann ins Jahr 2017 fallen. Die Stadträte Steinbach, Lochmann und Röcker betonten am Montag die Notwendigkeit der Maßnahme.

Für den in die Jahre gekommenen und stark reparaturanfälligen Transporter Opel Movano (Erstzulassung Juli 2004, 90 000 km) im Städtischen Bauhof möchte man ein Ersatzfahrzeug anschaffen. Hierzu wurden Angebote von bisherigen Geschäftspartnern eingeholt. In Frage kamen schließlich ein VW Crafter 50 und ein Iveco Daily 50 C, weil diese Fahrzeuge über die gewünschten Eigenschaften verfügen: Das neue Transportfahrzeug soll als Drei-Seiten-Kipper ausgestattet sein und eine Nutzlast von mehr als zwei Tonnen aufweisen, damit eine handelsübliche Palette mit Pflastersteinen damit transportiert werden kann. Der VW Crafter 50 würde 44 762 Euro und der Iveco Daily 50 C 48 189 Euro kosten. Der Bauhof empfahl den VW. Diesem Vorschlag schloss sich der Gemeinderat einstimmig an. Das Autohaus Lademann wird das Fahrzeug in circa fünf bis sechs Monaten ausliefern.

Die Schulleitung des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim hat bei der Stadt die Anschaffung von zwei Notebooks und SSD-Festplatten im Wert von 906 Euro beantragt. Die Stadtverwaltung schlug dem Gemeinderat am Montag vor, das Geld im Rahmen der so genannten Freigebigkeitsleistungen (das sind Mittel, die nicht ausschließlich für die Klassen 5 und 6 Verwendung finden, für die die Stadt Schulträger ist) zu genehmigen. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig. Stadtrat Röcker regte an, die Anschaffungen im Stadtbereich zu tätigen. Der Bürgermeister sagte, dass man diesen Wunsch der Schulleitung mitteilen werde. Stadtrat Kraft fragte in diesem Zusammenhang, ob das EBG das für 2015 zur Verfügung stehende Budget schon komplett abgerufen habe. Bürgermeister Gramlich antwortete: "Wir haben nicht den Eindruck, dass dort Beschaffungen zurückgestellt werden mussten, weil kein Geld mehr da ist."