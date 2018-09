Von Alexander Rechner

Buchen. "Es rumpelt noch immer bei den neuen Geschäftsfeldern mit den Energie-Projekten", betonte Kreisrätin Christine Denz (Grüne), nachdem sich am Mittwochabend der Kreistag dem Jahresabschluss der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises angenommen hatte. Konkret sprach die Kreisrätin das Biomasseheizkraftwerk Odenwald (BKO) an und zitierte aus dem Beteiligungsbericht 2014, dass das gezeichnete Kapital vollständig aufgebraucht sei. Die AWN ist dabei mit zehn Prozent, sprich 510 000 Euro, an der BKO GmbH beteiligt. Dort ergebe sich ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 11,2 Millionen Euro.

"Zur Abwendung der insolvenzrechtlichen Überschuldung haben die beiden BKO-Hauptgesellschafter SNE (Anmerkung der RNZ: Steag New Energies) und AWN Patronats- und Rangrücktrittserklärungen von 12,27 Millionen Euro abgegeben, davon 940 000 Euro von der AWN", heißt es dazu in dem Beteiligungsbericht. "Das Biomasseheizkraftwerk ist aber nicht insolvenzgefährdet", erläuterte AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter auf Nachfrage der RNZ und verwies auf "eine positive Fortführungsprognose" für das BKO. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises hat anteilige Patronatserklärungen für diese Unternehmensbeteiligung unterschrieben. Solche Erklärungen werden in der Praxis als Sanierungsinstrument eingesetzt, wenn bei einer Tochtergesellschaft eine Überschuldung vorliegt. Sie ist vergleichbar mit der Übernahme einer Bürgschaft und dient der Kreditsicherung. "Als Risikovorsorge für eingegangene Patronate für BKO haben wir Rückstellungen von rund 700 000 Euro gebildet", erläuterte Dr. Mathias Ginter. Und dieser Betrag wurde im Jahr 2014 in voller Höhe "ergebniswirksam" - damit ist das Geld offenbar weg.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung war die AWN ferner gezwungen, im Jahr 2009 ihre Beteiligung von 510 000 Euro auf einen Euro abzuschreiben, wie der AWN-Chef ausführte.

Christine Denz kritisierte, dass nach einer Laufzeit von knapp 13 Jahren "kein Rückfluss des eingesetzten Kapitals in Sicht" sei - was aber geplant gewesen sei. Darüber hinaus hielt sie die Zahlen der AWN für bedenklich: "Bei elf Millionen Euro Umsatz ist nur ein Gewinn von 110 000 Euro ausgewiesen".

Auch den Freien Wählern bereiten die energiewirtschaftlichen Aktivitäten der AWN Sorgen. "Diese sollen eigentlich einen Ertrag abwerfen, doch hiervon waren wir in 2014 mit einem Verlust von 548 000 Euro meilenweit entfernt", unterstrich Kreisrat Thomas Ludwig. Aus seiner Sicht bleibe noch viel zu tun, die AWN-Familie habe "ohne die Digeno ein strukturelles Defizit von rund 1,7 Millionen Euro", betonte Ludwig. "Kostspielige Experimente werden wir uns ebenso wenig mehr leisten können wie ,nice-to-have’-Projekte", sagte er.

Für den Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Karl Heinz Neser, waren die Zahlen über das BKO und die energiewirtschaftlichen Aktivitäten nichts Neues.

Dr. Norbert Rippberger bewertete für die CDU-Kreistagsfraktion ebenfalls die energiewirtschaftlichen Aktivitäten der AWN mit ihrem Verlust kritisch. Die Biogasanlagen würden stottern oder gar nicht laufen. Die Energie Neckar-Odenwald (ENO) soll aus seiner Sicht Früchte tragen. Sonst müsste man über dieses Geschäftsfeld sprechen, sagte Dr. Norbert Rippberger. Ansonsten attestierte er der Abfallwirtschaftsgesellschaft eine "gute Arbeit".

Noch deutlicher lobte Kreisrat Karlheinz Graner für die SPD-Fraktion die geleistete Arbeit der AWN. "Die Abfallwirtschaftsgesellschaft ist eine Erfolgsstory", sagte er und ergänzte: "Ich bin mit der Arbeit der letzten Jahre sehr zufrieden."

Dagegen stimmten Kreisrat Achim Walter (FDP) die Ausführungen zu den energiewirtschaftlichen Aktivitäten der AWN nachdenklich.

"Das Jahr 2014 war ein gutes Geschäftsjahr für uns", sagte der AWN-Chef Dr. Ginter hingegen in der Kreistagssitzung. Nach seiner Darstellung liegt man mit einem Gewinn in Höhe von 109 011 Euro "leicht über Plan" und gegenüber dem Vorjahr leicht besser. "Wir haben die Aktivitäten der AWN in den letzten Jahren konsequent auf die Themen Energie und Rohstoffe ausgerichtet. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das richtig und zukunftsfähig ist", erklärte Mathias Ginter.

Für das Jahr 2014 sah der Jahresabschluss eine Bilanzsumme von 19,9 Millionen Euro, einen Umsatz von 11,5 Millionen Euro und einen Jahresgewinn 109 011 Euro. Landrat Dr. Achim Brötel sagte zu dem wirtschaftlichen Ergebnis der AWN: "Wir freuen uns doch immer über schwarze Zahlen."

Die Kreistagsmitglieder genehmigten einstimmig im Anschluss den Jahresabschluss, trugen den Jahresgewinn vor und erteilten dem Aufsichtrat der AWN für das Jahr 2014 die Entlastung.