Angeklagter aus Buchen äußerte sich in Gerichtsverhandlung zu Vorwürfen der Staatsanwaltschaft - Mitgesellschafter belastet

Von Joachim Casel

Buchen/Mannheim. Luxuriöse Urlaube in Las Vegas, Hongkong und Florida, Bekanntschaften zu "Promis" wie Robert Geiss, Geschäftsbeziehungen nach Dubai, 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr in seinem Unternehmen und eine Provision für ihn alleine in Höhe von 1,25 Millionen Euro jährlich - von dieser für Otto Normalverbraucher kaum vorstellbaren Welt berichtete ein Angeklagter aus Buchen am Montag im Prozess vor dem Landgericht Mannheim.

Doch die Welt der Schönen und Reichen und derjenigen, die sich dafür halten, hat auch eine hässliche Seite. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft dem 42-jährigen Angeklagten vor, 3,28 Millionen Euro veruntreut zu haben. Dem Unternehmer wird zur Last gelegt, er habe von Juli 2013 bis August 2014 in 14 Fällen veranlasst, dass angebliche Provisionsrechnungen einer kroatischen Firma, deren Inhaber sein Cousin ist, durch das in Buchen ansässige Telekommunikationsunternehmen ACR GmbH beglichen werden. Tatsächlich hätten den Zahlungen, wie der Angeklagte gewusst habe, keine Leistungen zugrunde gelegen. Das Geld soll ausschließlich der Finanzierung des aufwendigen Lebensstils des Angeklagten und seiner Familie gedient haben. Der Mann, der Gesellschafter und Geschäftsführer bei ACR war, sitzt seit November in U-Haft.

Am zweiten von insgesamt 18 angesetzten Verhandlungstagen vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Mannheim äußerte sich der Angeklagte sehr ausführlich zu seinen geschäftlichen Aktivitäten:

1995 gründete der 42-Jährige die Firma ACR mit dem Geschäftsfeld Mobilfunk. Von kleinen Anfängen mit zunächst nur zwei Mitarbeitern entwickelte sich ACR schnell zum Global Player mit bis zu 35 Mitarbeitern. Auch der Umsatz wuchs rasant. Ab 2009 habe der Handel mit Mobilfunkgeräten in Deutschland geboomt. Und mittendrin sein Unternehmen, wie der Angeklagte betonte: "Wer in Deutschland etwas bewegen wollte, konnte an uns gar nicht vorbei!"

Insgesamt habe man seinerzeit einen Jahresumsatz von 35 Millionen Euro gehabt, 2012 seien es bereits 100 Millionen gewesen, wie der Angeklagte sagte. Davon seien 1,2 Millionen Euro Provision für ihn abgefallen. Dazu und den damit verbundenen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft meinte der Angeklagte, dass er mit seinem Geschäftspartner klar vereinbart habe, dass von der Provision über den Handyverkauf 40 Prozent an die kroatische Firma seines Cousins gehen sollten.

Ende 2011 sei der spätere Mitgesellschafter, ein Mann aus dem Buchener Stadtteil Hainstadt, dazu gestoßen. Einige Monate später gründete man gemeinsam quasi als Dachfirma über der ACR GmbH die Delnet GmbH. Doch die einst tiefe Freundschaft erfuhr bald tiefe Risse. Ende 2013/Anfang 2014 habe es zwischen den beiden "heftig geknallt", sagte der 42-Jährige.

Vor Gericht erhob der Angeklagte schwere Vorwürfe gegen seinen Mitgesellschafter. Zu der Verantwortlichkeit meinte er: "Er hat die Geschäfte in Buchen geführt, ich selbst war kaum im Büro. Und er hat eigenmächtig Aktionen vorbei an der Geschäftsleitung gemacht." In der Folge habe sein einstiger Geschäftspartner versucht, ihn mit Dreck zu bewerfen. Er selbst sei dagegen bemüht gewesen, zur Aufklärung beizutragen, und er könne beweisen, dass es "keine Scheingeschäfte" gegeben habe, sondern den Buchungen reale Geschäfte zugrunde liegen.

Die Insolvenz der ACR GmbH sei letztlich auf einen Buchungsfehler zurückzuführen, so der Angeklagte. Wegen einer Doppelbuchung sei statt eines Überschusses von zwei Millionen Euro ein überraschendes Minus von circa zwei Millionen Euro entstanden, so habe es ihm sein Buchener Steuerberater mitgeteilt.