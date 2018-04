Laufen in idyllischer Landschaft, vorbei an Bildstöcken und Obstbäumen.

Mudau. (sis) Wenn auf den Mudauer Parkplätzen vermehrt fremde Autokennzeichen wie TÜ, DA, ERB, HD, HN und sogar WOB für Wolfsburg stehen - dann ist das ein ganz starkes Indiz dafür, dass der Förderverein des TSV Mudau seinen Herbstlauf veranstaltet.

Zum zehnten Mal schon fand dieser Laufevent als echte Gemeinschaftsleistung - rund 150 Helferinnen und Helfer sind regelmäßig vereinsübergreifend an der Strecke, im Odenwaldstadion oder bei der Verpflegung in der Odenwaldhalle im Einsatz - am Tag der deutschen Einheit statt. Und einmal mehr fanden rund 800 kleine und große Laufbegeisterte eine bestens organisierte Veranstaltung vor, die für jede Altersklasse und jede Fitness die passende Strecke durch eine wunderschöne herbstliche Landschaft bot.

Einziger Wermutstropfen war, dass sich der morgendliche Nebel doch recht hartnäckig hielt und die Sonne erst gegen Mittag durchkam. Aber auch dieser Tatsache rang der ein oder andere vielleicht nicht ganz so Durchtrainierte einen Vorteil ab: "War schon gut so, sonst hätte ich noch mehr geschwitzt..."

Schweißtreibend waren die Läufe allemal, denn egal, ob fünf, zehn oder 21 (Halbmarathon) Kilometer zu absolvieren waren oder ob zehn Kilometer Walking anstanden: Sportlicher Ehrgeiz war bei den meisten angesagt. Selbst bei den Bambini (Jahrgang 2005 und jünger) waren spannende Zieleinläufe zu beobachten. Dass dann auch tolle Leistungen beklatscht und später bei den Siegerehrungen bestaunt wurden, versteht sich von selbst.

Rolf Mechler, mit seiner Frau Jutta Hauptorganisator des Herbstlaufes, freute sich bei den Siegerehrungen insbesondere über die großen Gruppen, die sich - beinahe schon eine Tradition - am Lauf beteiligten.

Das Burghardt-Gymnasium Buchen stellte unter Federführung der Sportlehrer Christa Villhauer und Klaus Fröbel allein rund 130 jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Groß waren auch die Teams von Donner der Hörmeister, Reha Fit Bauland Osterburken, vom Alfa Vital Center Odenwald, TSV Buchen, von der LG Schefflenztal, der Firma Eirich und WellVita Buchen.

Wie schon zuvor Stadionsprecher Rainer Kistner bedankte sich auch Mechler bei der großen Anzahl von Sponsoren, ohne die die Veranstaltung in dieser Form nicht möglich wäre, und natürlich bei den vielen Helfern, insbesondere denen der Feuerwehren Mudau und Mörschenhardt, des DRK Mudau und der Gemeinde mit Schirmherr Bürgermeister Dr. Rippberger sowie Scheiwein Mediengestaltung.

Die wichtigsten Ergebnisse: Den Bamibinilauf (69 Teilnehmer) gewann bei den Jungs Jeremy Hörst vor Nils Hemberger und Niklas Müller. Bei den Mädels siegte Amy Trunk vor Liv Frankenberger und Helen Münch. Als jüngster Läufer überhaupt glänzte Max Lebold mit gerade mal zwei Jahren (!) vor Melissa Feiler und Lotta Zin (jeweils vier Jahre). Alle Bambinis freuten sich über Urkunden, Buttons und Preise. Als älteste Teilnehmerin wurde Martha Ginter geehrt, die traditionell und mit mittlerweile stolzen 81 Jahren die 10-Kilometer-Walkingstrecke absolviert. Die Teilnehmer mit der weitesten Anfahrt stammten heuer aus Wolfsburg.

In der "Königsdisziplin" Halbmarathon belegte bei den Herren Stefan Nitsche (webfactory-Team Buchen) mit 1.18,39 Stunden Platz eins. Nitsche war 2012 und 2013 Sieger im 10-Kilometer-Lauf. Ihm folgten auf dem zweiten bzw. dritten Platz Marco Schneider bzw. Ulrich Amborn (ELT Großheubach).

Bei den Damen siegte Sabine Schmitt (SV Falken-Gesäß) in 1.40,40 Stunden vor Martina Banschbach (TSV Buchen) und Franziska Pawlik (Reit- und Fahrverein Külsheim).

Sieger 10-Kilometer-Lauf Herren: Michael Hofmann (WeckiReisen Boxberg) in 35.51 Minuten vor Robin Siegel (Tri-Team Heuchelberg) und Julien Grunert (Reha Fit Bauland Osterburken). Der vierte Platz ging hier an den Lokalmatador Berno Donath aus Steinbach.

Damen: Erna Hemberger (Balsbach) in 45.13 Minuten vor Sarah von Kutzleben und Katia Winter-Wolz (ELT Großheubach).

Sieger 5-Kilometer-Lauf Herren: Manuel Götz (SV Bofsheim) in 16.47 Minuten vor Sebastian Throm und Fabian Englert (LG Schefflenztal).

Damen: Lea Behlau (TV Reisenbach) in 22.31 Minuten vor der achtjährigen (!) Hailey-Jean Hörner (ETSV Lauda) und Andrea Linke (TSV Buchen).

Bürgermeister Dr. Rippberger, der selbst die 10-Kilometer-Strecke gelaufen war, dankte den Organisatoren und allen Helfern und lobte die reizvolle Streckenführung durch die schöne Landschaft der Großgemeinde Mudau. Ein Lob, dem sich viele der Teilnehmer angeschlossen haben.

Fi Info: Alle Ergebnisse und Fotos sind unter www.odenwaelderherbstlauf.de abrufbar.