Höpfingen. Um 1.25 Uhr am Dienstagmorgen schrillten die Alarmmelder bei der Männern der Feuerwehr Höpfingen. Die erste Annahme lautetet: Zimmerbrand. Eine Nachbarin die mit dem Hund nochmals Gassi ging, hatte den Brand entdeckt. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude in Flammen. Zu Beginn war noch unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude befanden. Es stellte sich dann im Laufe des Einsatzes heraus, dass die komplette mehrköpfige Familie auf einer Familienfeier weilte und sich somit niemand im Gebäude befand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Höpfingen und Waldstetten sowie die Feuerwehr Walldürn mit der Drehleiter und der Wärmebildkamera mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen. Die Helfer des DRK waren mit 12 Einsatzkräften ebenso vor Ort wie der RTW aus Hardheim. Auch die Polizei war zeitweise mit zwei Streifen präsent. Bürgermeister Adalbert Hauck machte sich während der Brandbekämpfung ein Bild über den Einsatzablauf. Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse wurde der Bauhof mit Winterdienstfahrzeugen angefordert,um Salz auf das gefrierende Löschwasser zu streuen. Einsatzleiter der Feuerwehr der Höpfinger Kommandant Carsten Hauk.

Zwar brannte das Wohnhaus trotz des raschen Eingreifens fast vollständig aus. Glücklicherweise gibt es aber weder bei den Bewohnern noch bei den Einsatzkräften Verletzte zu beklagen.

Gegen 5.45 hatte ein Großteil der Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Eine Brandwache blieb zur Sicherheit vor Ort.

Die Ursache für den Brand des Einfamilienhaus es ist noch ungeklärt. Nach den ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden auf dem Areal voraussichtlich mindestens 70.000 Euro.

Die Gemeinde Höpfingen sucht jetzt für die durch den Brand in Not geratene, obdachlose Familie mit fünf Personen kurzfristig eine Mietwohnung in Höpfingen. Meldungen nimmt Bürgermeister Adalbert Hauck entgegen.