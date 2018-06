Noch in diesem Jahr soll die Filiale der Volksbank Franken in Hardheim in neuem Glanz erstrahlen. Dafür nimmt die Genossenschaftsbank rund 600.000 Euro in die Hände, wie die RNZ auf Nachfrage erfuhr. Vorgesehen ist die komplette Modernisierung des Kundenbereichs. Das Ziel lautet, eine moderne Filiale zu schaffen, die den Herausforderungen der Zukunft ebenso gewachsen ist wie den veränderten Ansprüchen der Kunden. Während der Umbauphase werden Container auf dem Volksbank-Parkplatz aufgestellt. Der genaue Baubeginn steht noch nicht fest; mit den Arbeiten soll jedoch in Kürze begonnen werden. rüb