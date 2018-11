Neckar-Odenwald-Kreis. 566 Ministranten des Dekanats Mosbach-Buchen sind seit Montag bei der Ministratenwallfahrt in Rom. Und sie haben schon viel erlebt: So waren sie natürlich beim Eröffnungsgottesdienst mit Weihbischof Michael Gerber in St. Paul vor den Mauern dabei, an dem 10.000 Minis aus der Erzdiözese Freiburg teilnahmen.

Auch die Minis aus Buchen beteiligten sich: Sie reichten nach dem Evangelium das Buch durch die Menge und brachten sich somit aktiv in den Gottesdienst ein. Es war echt unglaublich in einem Gottesdienst mit so vielen Jugendlichen aktiv dabei zu sein und vor so einer Menschenmenge vorne zu sprechen. Das hat wirklich Überwindung gekostet", erzählt Benjamin Nohe aus Waldhausen.

Papst Franziskus nahm sich die Zeit, eine Audienz extra für die Minis zu gewähren. Die insgesamt 50.000 Teilnehmer der Wallfahrt waren bei der Papstaudienz auf dem Petersplatz anwesend.

"Obwohl der Papst eigentlich schon ein alter Mann ist, ist der Funken voll übergesprungen, als er durch die Menge fuhr", fasst Leonie Holderbach aus Rittersbach ihre Eindrücke von der Audienz mit dem Papst zusammen.

Aber natürlich dreht sich in Rom nicht alles nur um religiöse Themen. Die Minis genießen auch die "weltlichen Dinge" und Italien ist ja nicht grundlos für seine Kulinarik bekannt.

Sebastian Galm aus Langenelz bringt es auf den Punkt: "Wir können uns hier den ganzen Tag nur von Eis und Pizza ernähren. Hier schmeckt das alles besser als zu Hause!" Und selbstverständlich haben die Ministranten auch Gelegenheit, die Stadt zu erkunden. Eigens dafür haben sie auch Stadtpläne, die fest zur Wallfahrtsausstattung gehören.

Und Markus Obert, Jugendseelsorger im Dekanat Mosbach-Buchen, zieht eine erste kleine Bilanz: "Es ist schön zu sehen, wie die Jugendlichen selbst Verantwortung für die Gruppe übernehmen und sich ihr Programm gestalten."

Bei der Ministrantenwallfahrt stellen die jeweiligen Gruppen ihr Programm selbst zusammen. Manche Gruppen besichtigen die Katakomben, andere treffen den Erzbischof. Vieles ist möglich. Im Rahmen der Wallfahrt findet auch noch ein Abschlussgottesdienst mit Erzbischof Stefan Burger statt.

Bei der Wallfahrt haben die Gruppen auch die Gelegenheit, sich kennen zu lernen und auszutauschen. Begegnung steht also auch im Mittelpunkt der Ministrantenwallfahrt.

Carmen Breitinger, Jugendreferentin Dekanat Mosbach-Buchen, hat sich von der Stimmung anstecken lassen: "So lebendig, spontan und freudig wie hier die Stimmung in Rom ist wünschen wir uns die kirchliche Jugendarbeit."

Und wer weiß: Vielleicht nehmen die Jugendlichen nicht nur schöne Erinnerungen mit nach Hause, sondern auch Ideen für ihre Arbeit in der Pfarrei.

Am Samstag fahren die Minis wieder in die Heimat. Insgesamt nehmen rund 50.000 Ministranten der deutschen Diözesen an der Wallfahrt teil. Die größte Gruppe aus unserer Region kommt aus Limbach: Von dort reisten über 90 Ministranten und Betreuer in die ewige Stadt.

Am Samstag begeben sich die Ministranten wieder auf die Heimreise, und sie werden sich mit Sicherheit noch lange an ihren Romaufenthalt erinnern. Und wer weiß: Vielleicht sind einige beim nächsten Mal wieder dabei.