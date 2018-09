Altenbuch. Am Samstagnachmittag ist bei Altenbuch (Landkreis Miltenberg) ein Motorradfahrer nach einem Sturz gegen die Leitplanke geschleudert worden und hat dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeiinspektion Miltenberg. Kurz vor 14 Uhr war der Mann mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße von Altenbuch in Richtung Dambach unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Altenbuch stürzte der 42-Jährige aus dem Neckar-Odenwald-Kreis auf gerader Strecke. Er wurde daraufhin noch etwa 50 Meter weit geschleudert und prallte dann gegen die Leitplanke. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt, und der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Sachverständiger in die Ermittlungen eingeschaltet. Er soll jetzt herausfinden, was zu dem Sturz geführt hat. Die Kreisstraße MIL 35 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.