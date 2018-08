Buchen. (tra) "Was passiert jetzt auf der Baustelle?" Neugierig schaut ein vierjähriges Mädchen Kindergartenleiterin Kornelia Noe an. Schnell wird eine kleine Gruppe gebildet und los geht es zur Baustelle. So wie jeden Tag. "Mittlerweile wissen alle Kinder, was ein Kran ist und wie ein Bagger aussieht", erzählt Kornelia Noe. Seit Mai wird im katholischen Kindergarten St. Elisabeth gebaut: Es entsteht ein Anbau für drei Krippengruppen. In das Projekt werden, so Beigeordneter Dr. Wolfgang Hauck, rund 750 000 Euro investiert. 2014 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Aktuell wird der Kindergarten St. Elisabeth von 111 Kindern besucht, die in fünf Gruppen betreut werden. Nach dem Anbau werden es 30 Kinder mehr sein, die dann in insgesamt acht Gruppen betreut werden. In jeder Krippengruppe werden nach der Fertigstellung jeweils zehn Kinder unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen betreut. Pro Krippengruppe werden mindestens zwei Erzieherinnen eingesetzt.

In der neuen Kinderkrippe wird es Schlafräume, Waschräume, Wickeltische, Duschen und Materialräume geben. Zudem wird für die Kinder unter drei Jahren ein separater Garten mit Terrasse angelegt. "Es wird auch ein Elternzimmer für die Eingewöhnungszeit geben", erläutert Kornelia Noe. Die Eltern bleiben in der Nähe, während die Kleinkinder sich in der Krippe einleben.

Die neuen Räume sind auch architektonisch den Bedürfnissen von Kleinkindern angepasst: "Die Fenster werden tief angebracht, manche sind auch in Bodenhöhe, sodass die Kinder in den Garten schauen können", berichtet Architektin Alexandra Wolfram von den Wolfram Architekten, die das Bauprojekt betreuen. "Auch der Außenbereich wird verspielt sein", so die Architektin. Generell wird die Architektur des bestehenden Gebäudes fortgeführt: "Es entstehen kubische Baukörper und viele Nischen", erläutert Wolfram.

Der Neubau wird eine Fläche von 300 Quadratmetern aufweisen. Der Anbau wird aus Holz sein und wird in ökologischer Bauweise errichtet. Die Gründung und die Bodenplatten sind bereits fertig. Der Holzbau wird momentan vorbereitet. Der Anbau entsteht auf dem vorhandenen Kindergartengelände, es musste somit kein Baugelände gekauft werden. Die ausführenden Firmen sind die Firma Tomac und die Zimmerei Holzwurm aus Buchen.

"Bis zum Kindergartenjahr 2014 soll das Projekt abgeschlossen sein", schätzt Dekan Johannes Balbach. Die Öffnungszeiten der Krippe sind in Arbeit. "Hinsichtlich der Betreuungszeiten soll der Bedarf der Eltern berücksichtigt werden", so Balbach. Ein "Platz-Sharing" - mehrere Kinder teilen sich einen Krippenplatz - ist nicht vorgesehen. "Wenn sich Eltern in einer Sondersituation befinden, muss von Fall zu Fall entschieden werden", unterstreicht Balbach.

Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist in Buchen auf jeden Fall vorhanden: "Wir haben bereits Anfragen bekommen", so Kornelia Noe. Sie bestätigt, dass in den letzten Jahren die Nachfrage nach Krippenplätzen gestiegen ist. "Es ist immer schön, wenn ein Kleinkind zu Hause betreut werden kann", meint Dekan Balbach, "jedoch sollten Eltern, die zum Beispiel beide berufstätig sind, immer die Möglichkeit haben, ihr Kind in einer Krippe unterzubringen."

St. Elisabeth kommt berufstätigen Eltern schon seit Jahren entgegen: Die Möglichkeit der Ganztagesbetreuung von 6.45 bis 17 Uhr für Kinder über drei Jahren gibt es dort bereits seit 1985.

Für die 111 Kinder, die momentan in St. Elisabeth betreut werden, ist das Bauprojekt keine Belastung. Im Gegenteil: Sie freuen sich über die vielen neuen Eindrücke, die eine Baustelle mit sich bringt. Sie lieben es, die Baufortschritte im Auge zu behalten.