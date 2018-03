Buchen/Stuttgart. Die Bürgerinitiative gegen den Betonmüll des Kernkraftwerkes Obrigheim machte mit einer Unterschriftenaktion gegen die geplante Lieferung von rund 2400 Tonnen Betonmüll aus Abbruchmaterial des Atomkraftwerkes Obrigheim, das zur Buchener Deponie "Sansenhecken" gebracht werden soll. Die Unterschriftenlisten legte die Bürgerinitiative im Landesumweltministerium vor.

Mit sieben Vertretern des Ministeriums wurde eine Gespräch geführt. Die Gesprächsleitung hatte Ministerialdirektor Helmfried Meinel. Anwesend waren Leiter und Mitarbeiter der Referate für Abfallrecht und Entsorgung/Stilllegung, Kernenergie und Strahlenschutz.

Die Bürgerinitiative konnte in einem angenehmen Gespräch ihre Bedenken und Vorschläge vorbringen, und es ergab sich eine lebhafte, aber sachliche Diskussion. Die Repräsentanten des Umweltministeriums stellten die im Gesetz dokumentierten Grenzwerte heraus und erläuterten den Handlungsspielraum des Ministeriums beziehungsweise der Landespolitik und zeigten dabei auch die Grenzen auf.

Während des zweistündigen Gesprächs seien Aspekte aufgetaucht, sodass die Mitglieder der Bürgerinitiative doch noch Chancen sehen, den freigemessenen Bauschutt aus Obrigheim nicht in Buchen annehmen zu müssen.

Um die Möglichkeiten zu konkretisieren und deren Umsetzbarkeit zu prüfen, braucht die Bürgerinitiative die Unterstützung des Deponiebetreibers, der Kommunalpolitik und der EnBW.

In diese Richtung werden auch die nächsten Schritte der Initiative gehen. Sie wird in den nächsten Tagen und Wochen den Dialog suchen und fühlt sich mit dem Versprechen des Umweltministeriums, die Initiative dabei zu unterstützen, gut gerüstet. So könne "der Kelch vielleicht doch noch an Buchen vorbeigehen".

Die Initiative hat dabei nicht das Floriansprinzip im Auge, auf das viele Buchener im Rahmen der Unterschriftenaktion hingewiesen hatten. Die Initiative sei bemüht, eine sinnvolle und auch für die Zukunft tragbare Lösung zu erzielen.

Am Ende des Gesprächs in Stuttgart konnte die Initiative stolze 2000 Unterschriften überreichen.