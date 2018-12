Walldürn. (Sti.) 40 Jahre alt ist in diesem Jahr das Walldürner Hallenbad, das 1972 offiziell eröffnet wurde. Die Gesamtbaukosten beliefen sich damals auf insgesamt 2,5 Millionen DM. Bis heute kamen rund 1,8 Millionen Besucher.

Bürgermeister Markus Günther stellte im Beisein des Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder, Helmut Kubin, der 2. Vorsitzenden der DLRG,, Annette Grohs, der Mitarbeiterin des Verkehrsamtes, Marianne Stäudinger und der neuen Koordinatorin des Stadtmarketing, Andrea Mahnke, das Programm der Jubiläumsveranstaltung am 7. und 8. Dezember im Hallenbad vor.

Nach gemeinsamen Überlegungen und Bemühungen kristallisierte sich nun das folgende zweitägige Jubiläumsprogramm heraus

Freitag, 7. Dezember: ab 18 Uhr: Eröffnung und Gewinnermittlung der Gewinner des Wettbewerbs Namensgebung "Auerberg Sportbad Walldürn"; Filmvorführung "The Artist" im Hallenbad; Mitternachtssauna in der Städtischen Sauna mit stündlich wechselnden Aufgüssen, frischen Obst- und Fruchtsäften, Salzpeelings, Klangschalenaufguss zum Sonderpreis und Illuminierung des Außenbereichs sowie Wellnessmassage; Cocktails, Snacks, Bier und alkoholfreie Getränke im Hallenbadbereich.

Samstag, 8. Dezember: von 10 bis 15 Uhr: ab 11 Uhr Spiel und Spaß mit der DLRG; Frühstücksmöglichkeiten; um 14 Uhr kommt der Nikolaus.

Der aus den Verkaufsaktionen des Vereins der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder resultierende finanzielle Reinerlös kommt den in nächster Zeit noch geplanten Projekten im Bereich des Hallenbades (Restaurierung Hallenbad-Decke, Gestaltung des Atriums) und des Freibades (Wasserrutsche bzw. Kletterwand) zugute.

Sowohl am Samstag, 7. Dezember, als auch am Sonntag, 8. Dezember, ist der Eintritt ins Hallenbad frei. Badekleidung im gesamten Bereich ist Pflicht. Zum Besuch des "Auerberg Sportbades Walldürn" an beiden Tagen sind die Bevölkerung und auch die auswärtigen Badegäste willkommen.

Bürgermeister Markus Günther hatte zum Hallenbad noch aussagekräftige Zahlen aus den vergangenen 40 Jahren parat. Im Eröffnungsjahr 1972 und in den Folgejahren wurde das Bad von nahezu 60.000 Badegästen frequentiert. In den 80er Jahren waren es noch jährlich ca. 50.000 Besucher - darunter jeweils etwa 10.000 Soldaten und Schüler. In den Jahren von 2000 bis 2010 kamen jeweils zwischen 30.000 und 40.000 Gäste. Seit den Umbau- und Modernisierungsbaumaßnahmen vom Spätjahr vergangenen Jahres bis heute sei wieder mit rund 40.000 "Wasserratten" eine steigende Tendenz auszumachen.

Diese steigende Tendenz soll in gemeinsamem Bemühen von Stadt, Förderverein und DLRG durch verbesserte Anziehungskraft in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.