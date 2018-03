Höpfingen. (rüb) 53 Jahre lang hat Wendelin Böhrer für die Rhein-Neckar-Zeitung das Ortsgeschehen in Höpfingen und Waldstetten dokumentiert. Er hat unzählige Vereinsversammlungen besucht, über Konzerte berichtet, Fotos von Baumaßnahmen geschossen und Artikel über goldene Hochzeiten verfasst. Sein Kürzel "WB" war sein Markenzeichen und Garant für eine immer faire, glaubwürdige und den Menschen achtende Berichterstattung. Mit Ablauf des Monats März wird der 77-Jährige Stift und Kamera beiseite legen: Wendelin Böhrer beendet seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter aus Altersgründen.

RNZ-Redaktionsleiter Fritz Weidenfeld besuchte den verdienten Ortschronisten dieser Tage und bedankte sich im Namen der Rhein-Neckar-Zeitung für die jahrzehntelange Zusammenarbeit, die von Treue, Verlässlichkeit und Loyalität geprägt gewesen sei. "Sie waren für meine Kollegen und mich immer eine feste Bank: Bei Wind und Wetter waren Sie für die RNZ im Einsatz, kein Termin war Ihnen zu viel", lobte Weidenfeld, übermittelte auch den Dank der Geschäftsleitung in Heidelberg und überreichte einen Geschenkkorb.

Den Worten des Dankes und des Lobes schloss sich Rainer Wagner an, der als Redakteur über Jahrzehnte mit dem Raum Hardheim-Höpfingen-Walldürn betraut war und dabei eng mit Wendelin Böhrer zusammengearbeitet hat: "Du warst immer da, wenn Du gebraucht wurdest!"

Im gemeinsamen Rückblick auf die mehr als 50 Jahre im Dienst der RNZ wurde so manche Anekdote beleuchtet, Erinnerungen an frühere Kollegen wurden aufgefrischt und der Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt beleuchtet. In den Anfangsjahren habe er seine mit der Schreibmaschine verfassten Artikel werktags dem Busfahrer mit nach Buchen gegeben. Sonntags seien Artikel und Filmrollen von den Redakteuren abgeholt worden. Heute gehe alles viel einfacher: Mit einem Mausklick sind Bericht und Digitalfoto per E-Mail in die Redaktion geschickt.

Nicht nur die RNZ, sondern auch die Gemeinde Höpfingen und ihre Vereine hätten von der Arbeit Böhrers profitiert, stellte Fritz Weidenfeld heraus. Über Jahrzehnte habe er eine Chronik über das Höpfinger Ortsgeschehen aufgebaut.

Dass dem so ist, bewies der frühere Höpfinger Schulleiter sogleich, als er den Gast in sein umfangreiches, gut sortiertes Archiv führte: "Nennen Sie mir ein Datum aus den letzten 53 Jahren, und ich zeige Ihnen, was an diesem Tag über Höpfingen in der RNZ stand!" Wenige Sekunden später hat er den Beweis angetreten. Seine Sammlung werde er der Gemeinde vermachen: Bürgermeister Adalbert Hauck, der ebenso wie Wendelin Böhrer leidenschaftlich an der Heimatgeschichte interessiert ist, werde die Unterlagen demnächst erhalten.

Die Arbeit für die Zeitung habe ihm immer Spaß gemacht, verdeutlichte Böhrer abschließend und stellte ebenfalls das gute Klima in der Zusammenarbeit heraus: "Ich habe mit den Redakteuren nur gute Erfahrungen gemacht und hatte nie Grund zu klagen."