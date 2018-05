Die Steinbruchkante auf der "Schmittshöhe" ermöglichte den Besuchern des "Kalkbrennerfests" Einblicke in die Erdgeschichte.

Walldürn. (Sti.) Das zweite "Kalkbrennerfest" in der Vereinsgeschichte hat zum Jubiläum "25 Jahre Biotopschutzbund" zahlreiche Gäste auf die "Schmittshöhe" gelockt. Dabei stellte der Biotopschutzbund das Ergebnis eines beispielhaften Projektes dar: ein in mehr als 25-jähriger Arbeit auf dem Gelände des ehemaligen Kalksteinbruchs Hauck geschaffenes vielfältiges Biotop, ein geöffnetes geologisches "Fenster in der Erdgeschichte".

Die "Schmittshöhe" ist ein Bestandteil des Biotoplehrpfads Walldürn. Der ehemalige Steinbruch gilt weithin als ein Kleinod mit vielfältigen ökologischen Strukturen, angefangen von Blumenwiese, Insektenhotel und Magerrasen über Trockenmauern und Totholz bis hin zu einer Streuobstwiese, die ein wahres Refugium für Insekten, Vögel und eine Vielzahl anderer Tiere darstellt. Die Steinbruchkante ist ein interessantes geologisches Fenster, und die nach historischem Vorbild wiederaufgebauten Kalkbrennöfen dokumentieren eindrucksvoll die einstige Nutzung der gebrochenen Steine.

Auf dem abwechslungsreichen Festprogramm standen fachkundigen Führungen und Vorträge mit Ruprecht Weckbach zum Thema "Wildbienen", mit Gerhard Friedrich zum Thema "Kräuter", mit Bernhard Auerbach und Karl-Friedrich Berberich zum Thema "Kalkbrennen", mit Karl-Friedrich Berberich zum Thema "Geologie" und mit Dr. Wolfgang Hauck zum Thema "Alles kommt vom Wasser her! Muschelkalkmeer, Verkarstung, Dolinen und Höhlen, Limesknie, späte Landnutzung in fruchtbarer Umgebung".

Kalkbrennerfest Walldürn 2018 - Die Fotogalerie































Für Kinder standen Fühlkästen bereit, bei denen es galt, nur durch Tasten zu erraten, was sich darin verbirgt. Ferner konnten die Kinder auch an einem Malwettbewerb teilnehmen. Ein weiterer Höhepunkt beim "Kalkbrennerfest" war die große Tombola mit attraktiven Preisen wie einem Rundflug über Walldürn, Futterhäuschen und vielem mehr. Die Gewinner stehen in der Infobox.

Zum Schutz vor Wind und Kälte hatten die Mitglieder des Biotopschutzbunds im Vorfeld der Veranstaltung drei größere Zelte aufgebaut, die von vielen Gästen und Besuchern vor allem während der "Verpflegungsphase" nur allzu gerne genutzt wurden.

Regen Gebrauch machten zahlreiche Besucher des Kalkbrennerfests davon, die zum Vereinsjubiläum "25 Jahre Biotopschutzbund Walldürn" erstellte Chronik mit zahlreichen interessanten Informationen über den Verein gegen eine kleine Schutzgebühr zu erwerben.