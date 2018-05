Wertheim. (pol/van) Vier Saisonarbeiter eines Weinguts bei Wertheim sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Den Männern im Alter von 23 bis 37 Jahren wird vorgeworfen, am Pfingstsonntag gegen 21.45 Uhr eine 23-jährige Frau in einem Wohncontainer gemeinsam zu sexuellen Handlungen gezwungen und sich zudem auch an ihr vergangen zu haben.

Nähere Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Wegen des dringenden Tatverdachts der schweren sexuellen Nötigung wurden die Männer verhaftet und sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.