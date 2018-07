Wertheim. (pol/van) Im Kembach war am Montag der Strauß los! Ein aufmerksamer Mann verständigte gegen 17 Uhr die Polizei, nachdem er einen Nandu Strauß in Wertheim gesichtet hatte. Beim Annähern an das Tier rannte der Strauß über sämtliche Getreideäcker und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bislang wurde der Strauß von niemandem als vermisst gemeldet. Wer das Tier sieht, wird gebeten, das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/91890 zu verständigen.