Wertheim. (pol/jeu) Der 75-jährige Radfahrer, der bei dem Zusammenstoß mit einem Honda am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Eichelgasse im Bereich der Parkgarage Altstadt verunglückte, ist seinen Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei mit.

Der 35-jährige Autofahrer war von Wertheim kommend in Richtung Eichel unterwegs gewesen. An der dortigen Ampel wollte der Radfahrer in diesem Moment von links nach rechts die Fahrbahn überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Ampel des Radfahrers Grün gezeigt und die Ampel des Autofahrers auf Rot gestanden haben.

Der Radfahrer wurde am Unfallort ärztlich versorgt. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der Honda-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei versucht weiterhin den genauen Tathergang zu klären.

Update: 2. Juli 2018, 16.48 Uhr