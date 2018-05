Walldürn. (pol/fjm) Ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße schwere Kopfverletzungen zugezogen. Das teilt die Polizei Heilbronn mit.

Der Mann mit dem Vorderreifen seines Fahrrades gegen den Bordstein gestoßen und kam so zu Fall. Obwohl er einen Helm trug, waren seine Verletzungen so schwer, dass er in eine Spezialklinik gebracht werden musste.