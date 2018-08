Walldürn. (pol/fjm) Kinder haben offenbar einen auf einem Parkplatz in der Ringstraße abgestellten VW am Mittwoch, 18. April, mit Steinen beworfen und beschädigt. Das meldete das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag. Der Hinweis einer Zeugin nach einem Pressebericht half den Beamten des Polizeipostens Walldürn bei ihrer Arbeit weiter.

Die Frau hatte beobachtet, dass Kinder Steine auf das Fahrzeug geworfen hatten. Insbesondere den Besitzer des Volkswagens dürfte die Aufklärung des Vorfalls freuen, da er nun vermutlich nicht auf dem mehrere Hundert Euro teuren Schaden sitzen bleibt. Da die Kinder noch strafunmündig sind, ist der Fall durch den Hinweis der Zeugin erledigt.