Walldürn. (pol/van) Schwere Verletzungen zog sich ein 53-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstag, kurz vor 19 Uhr, auf der Petersbrunnenstraße im Ortsteil Rippberg zu.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 30-jähriger Golf-Fahrer rückwärts von einem Parkplatz einer Bankfiliale auf die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer, der auf der Petersbrunnenstraße unterwegs gewesen war.

Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass er nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim versuchen nun die Unfallursache zu klären.