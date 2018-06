Walldürn. (pol/mare) Leichte Verletzungen zog sich ein 86-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße in Walldürn zu. Das berichtet die Polizei.

Der Mann lief an der Straße entlang und wurde dabei von einem Mercedes eines 79-Jährigen erfasst, der gerade im Begriff war auszuparken. Der Fußgänger konnte seinen Weg nach ambulanter Behandlung an der Unfallstelle fortsetzen. Sachschaden entstand keiner.