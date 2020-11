Adelsheim/Osterburken. (pol/mare) In Adelsheim und Osterburken waren Sprayer am Werk. Das berichtet die Polizei.

In Adelsheim beschmierten innerhalb der vergangenen Wochen Unbekannte mehrere Wände auf dem Bahnhofsgelände. Die Täter sprühten an dem Bahnhofsgebäude in der Straße "Am Bahnhof" mehrere Symbole und Schriftzüge mit schwarzer Farbe an unterschiedliche Mauern.

In Osterburken beschmierten die Täter am Montag oder Dienstag mehrere Wände. Sie verewigten sich im Bereich der Professor-Schumacher-Straße zwischen dem Stadtgarten und einem Supermarkt. Hierbei sprühten die vermeintlichen Künstler mit schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge an die Mauern. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch nicht bekannt. "Sollte sich in dieser Hinsicht ergeben, wird in diese Richtung ermittelt", teilte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mit.

Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, bittet die olizei, sich an den Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291/648770 zu wenden.