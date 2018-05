Buchen. (pol/mare) An einem Baum endete die Autofahrt einer 51-Jährigen am Dienstagvormittag im Bereich der Kreuzung Berliner Straße / Brandenburger Straße in Buchen. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war mit ihrem Nissan auf der Berliner Straße unterwegs und wollte nach rechts abbiegen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Baumstamm.

Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand. An dem Fahrzeug sowie an dem Baum entstand aber Sachschaden.