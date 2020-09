Tauberbischofsheim. (pol/lyd) Mit veröffentlichten Fotos fahndet die Polizei derzeit nach einem unbekannten Betrüger. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am 20. November 2019 an eine Geldbörse gelangt. Ob er sie gestohlen oder gefunden hatte, ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Neben Bargeld befand sich auch eine EC Karte samt PIN. Mit dieser Karte hob der Täter an einem Geldautomaten über 1.000 Euro vom Konto des Opfers ab.

Fotos und weitere Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tauberbischofsheim-betrug/

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341/810 mit der Polizei Tauberbischofsheim in Verbindung zu setzen.