Tauberbischofsheim. (pol/rl) Nur knapp entging die Besatzung eines Lasters am Montagnachmittag in Tauberbischofsheim einer Katastrophe. Der Fahrer des Lasters querte im Bereich des unbeschrankten Bahnübergangs an der Straße Am Fronbrunnen/Panzerstraße/Verbindungsweg zur Kreisstraße K2815 trotz rotem Blinklicht der Signalanlage die Straße. Beide erkannten den herannahenden Zug, der laut Zeugen stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern.

Verletzt wurde hierbei niemand. Vermutlich führte die tiefstehende Sonne dazu, dass der Fahrer das Haltesignal nicht erkannte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.