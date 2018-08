Tauberbischofsheim. (pol/mare) Eine Gartenhütte mit Werkstatt ist am Montagmorgen in Tauberbischofsheim in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizei.

In Impfingen war ein Mann damit beschäftigt, Honig zu schleudern. Anschließend entfernte er das restliche Bienenwachs der Waben (Holzrahmen) mit einem Lötkolben. Die gereinigten, aber vermutlich noch heißen Rahmen, stellte er anschließend in eine in der Impfinger Brückenstraße gelegene Gartenhütte. Gegen 11 Uhr stand die Gartenhütte dann in Flammen.

Vermutlich waren die Holzrahmen hierfür verantwortlich. Der Holzschuppen mit integrierter Werkstatt brannte komplett aus.

Neben zahlreichen Maschinen befanden sich auch zwei neuwertige E-Bikes im Schuppen. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Die freiwillige Feuerwehr Impfingen war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort und wurde von der freiwilligen Feuerwehr aus Tauberbischofsheim mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften unterstützt. Vorsorglich war auch eine Rettungswagenbesatzung am Brandort. Verletzt wurde niemand.