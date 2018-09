Tauberbischofsheim. (pol/van) Unklar ist, warum am Mittwochnachmittag zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim ein Auto von der Straße abgekommen ist.

Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Citroen in Richtung Külsheim, wie die Polizei berichtet. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Dienstadt geriet der Wagen auf das rechte Bankett, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gefahren.